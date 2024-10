Kolo Muani - PSG : Un transfert surréaliste se prépare ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très décevant avec le PSG depuis le début de saison, Randal Kolo Muani ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique. A tel point que le club de la capitale aurait commencé à sonder le marché pour trouver une porte de sortie à son attaquant. Et le PSG aurait d'ailleurs contacté de très grands clubs européens.

Recruté pour 90M€ dans les derniers instants du mercato 2023, Randal Kolo Muani n'a jamais eu le rendement attendu au PSG. A tel point que Luis Enrique ne semble désormais plus compter sur lui. Malgré la blessure de Gonçalo Ramos, ce sont Lee Kang-In et Marco Asensio qui se partagent la place de titulaire à la pointe de l'attaquant parisienne. Un départ de l'international français n'est pas pas à exclure.

Luis Enrique réclame le transfert de Kolo Muani ?

Et ce serait même une demande de Luis Enrique ! En effet, selon les informations du journaliste anglais Graeme Bailey, l'entraîneur du PSG aurait lui-même réclamé le départ de Randal Kolo Muani. L'ancien Nantais ne fait plus partie de ses plans, et la meilleure solution est donc de le vendre.

Le PSG sonde les plus grands clubs anglais

Le PSG a donc commencé à sonder le marché afin de trouver une porte de sortie à Randal Kolo Muani. Et, par le biais d'intermédiaires, le club parisien a notamment proposé l'international français à des clubs de Premier League. Il faut dire que le PSG réclame 70M€, une somme que peu de clubs peuvent de permettre de lâcher. C'est ainsi que Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Aston Villa et Newcastle auraient été sondés. Rien que ça. Et si jamais Randal Kolo Muani parvient à rebondir dans l'un de ces clubs, ce serait autant inespéré que surprenant. Mais pour le moment, aucun club n'aurait pris contact avec le PSG au sujet d'un transfert de Kolo Muani.