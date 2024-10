OM : Un attaquant du PSG vend la mèche

Thomas Bourseau

Le rendez-vous que les supporters du PSG et de l'OM attendent se déroulera dimanche soir à l'Orange Vélodrome. Un Classique plein d'émotions est annoncé par Marco Asensio. L'attaquant du Paris Saint-Germain, habitué des derbys avec le Real Madrid, a fait passer un message fort à ses coéquipiers. Explications.

Le PSG reste sur trois succès d'affilés face à l'OM. La dernière défaite parisienne remonte à février 2023 en 1/8ème de finale de Coupe de France (2-1). Depuis, le Paris Saint-Germain n'a plus encaissé le moindre but en signant trois démonstrations à Marseille et à Paris : (3-0, 4-0 et 2-0).

«Il faut essayer de s'abstraire un peu du bruit extérieur»

Habitué des derbys à gros enjeux de par ses sept saisons pleines effectuées au Real Madrid avec la rivalité du FC Barcelone et de l'Atletico de Madrid, Marco Asensio a fait passer un message à ses jeunes coéquipiers du PSG moins expérimentés à l'approche du Classique face à l'OM dimanche soir à l'Orange Vélodrome. « Ce sont aussi des matches émotionnels, passionnés, où il faut essayer de s'abstraire un peu du bruit extérieur. En fin de compte, il faut se dire que ce n'est qu'un match comme les autres, même si c'est un classique et un match très important, et essayer de garder la tête froide et faire ce que l'on fait toujours sur le terrain ».

«À partir de là, je suis sûr que ça se passera très bien»

« Il faut grandir au fur et à mesure que le match avance, gagner en confiance et faire ce que l'on sait faire. À partir de là, je suis sûr que ça se passera très bien ». Voici la manière dont Asensio a conclu son témoignage à PSG TV. Le décor est planté.