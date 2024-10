Rabiot : Ça balance au PSG sur sa mère !

Pierrick Levallet

Formé au PSG, Adrien Rabiot avait tout pour faire une grande carrière chez les Rouge-et-Bleu. Le destin en a néanmoins décidé autrement, le joueur de 29 ans évoluant désormais à l’OM. L’ancien de la Juventus était pourtant très apprécié en interne dans la capitale. Mais sa mère semble avoir tout gâché.

Malaise au PSG à cause de la mère de Rabiot ?

En effet, un désaccord autour de sa prolongation a fini par provoquer un clash entre Adrien Rabiot et le PSG. Sa mère, Véronique, aurait toutefois une part de responsabilité dans cette relation qui s’est dégradée entre le club et le joueur. « L’omniprésence de sa mère et agent a pu gêner à certains étages du club » a notamment lancé un connaisseur du PSG, interrogé par Le Parisien.

La rupture est totale entre Rabiot et le PSG

Tout cela a engendré le départ d’Adrien Rabiot à la Juventus. Et en septembre dernier, le milieu de terrain de 29 ans a fait le choix de signer à l’OM. La rupture semble désormais totale entre l’international français et le PSG. Le Classique de ce dimanche promet d’être spécial.