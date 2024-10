GP du Mexique : Grande première en F1, Verstappen encore battu !

Arnaud De Kanel

Max Verstappen cherche encore le chemin de la victoire. Le triple champion du monde en titre n'a plus remporté de Grand Prix depuis celui de Barcelone et il n'a plus été en pole depuis celui de Spielberg. Il aurait pu mettre fin à sa disette ce samedi à Mexico mais Carlos Sainz en a décidé autrement.

Grosse surprise à Mexico ! Auteur d'un tour monstrueux, Carlos Sainz a signé le meilleur temps des qualifications. Le pilote Ferrari s'élancera donc en pole position à Mexico pour la toute première fois de sa carrière. Encore battu, Max Verstappen complète malgré tout cette première ligne. Lando Norris, son rival au championnat, partira juste derrière, à la troisième position.

«Je veux finir le travail»

« Je suis très heureux, j’ai fait deux très bons tours. A Mexico, on a toujours l’impression qu’on n’arrivera pas à faire un bon tour et que ça glisse tout le temps. Mais mes deux tours en Q3 étaient quasiment identiques, presque parfaits, et je suis content d’avoir pu le faire car ce n’est pas toujours le cas à Mexico. Depuis Austin, surtout de mon côté, on a fait un pas en avant, notamment en qualifications, pour essayer de trouver une meilleure préparation des pneus lors du tour de sortie. Je veux finir le travail demain, mais la pole aujourd’hui montre qu’on fait des progrès et de bons tours. Je veux garder la première place au premier virage et notre rythme de course devrait être suffisant pour gagner », a déclaré le poleman Carlos Sainz. Il pourrait devenir le premier espagnol à l'emporter au Mexique.

La grille au Mexique

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Kevin Magnussen (Haas)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Alex Albon (Williams)

10. Nico Hülkenberg (Haas)

11. Yuki Tsunoda (VCARB)

12. Liam Lawson (VCARB)

13. Fernando Alonso (Aston Martin)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Valtteri Bottas (Sauber)

16. Franco Colapinto (Williams)

17. Oscar Piastri (McLaren)

18. Sergio Pérez (Red Bull)

19. Esteban Ocon (Alpine)

20. Guanyu Zhou (Sauber)