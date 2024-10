Mercato : Le verdict est tombé pour l’entraîneur de l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Battue par le SCO d'Angers samedi (4-2), l'ASSE confirme sa mauvaise passe en Ligue 1. Avec son groupe limité, le club stéphanois s'enfonce au classement et le redressement passera, peut-être, par un changement d'entraîneur. En interne, il n'est pas question de se débarrasser d'Olivier Dall'Oglio d'ici le prochain match, mais la question de son avenir n'est plus taboue.

L’ASSE est dans une situation inquiétante. Face au SCO d’Angers, une autre équipe en difficulté cette saison en Ligue 1, le club stéphanois n’a pas existé et a encaissé une nouvelle défaite (4-2). Cette nouvelle contre performance n’arrange pas les affaires d’Olivier Dall’Oglio, menacé et sans solution miracle pour redresser la situation.

L'inquiètude de Dall'Oglio

« On a besoin d’expérience, de leadership, et de puissance, car la Ligue 1 est un niveau supérieur. Pour exister dans ce championnat, il nous faut tout ça. On peut dire qu’on est en phase d’apprentissage, mais ça commence à devenir difficile» a déclaré l’entraîneur de l’ASSE, peu aidé par les jeunes joueurs qui composent son effectif.

Dall'Oglio va rester, mais...

La question qui se posait ces dernières heures concernait la continuité de Dall’Oglio. Selon les informations de L’Equipe, le coach de l’ASSE sera sur le banc samedi prochain lors de la réception du Racing Club de Strasbourg. Mais une nouvelle défaite pourrait sceller l’avenir du technicien.