OM : «Un membre de la famille», l'incroyable déclaration de Longoria !

Pablo Longoria vit pour l'OM. Le président du club marseillais est omniprésent. Que ce soit dans les tribunes pendant les matchs, au téléphone en période de mercato et dans les médias comme cela vient d'être le cas avec une interview pour El Pais par le biais de laquelle il a décrit à quel point l'Olympique de Marseille est authentique et unique à ses yeux.

« A jamais les premiers ! ». Les supporters marseillais toisent leurs homologues parisiens et encore plus depuis l'arrivée des propriétaires qataris au PSG en 2011, animés par un sacre en Ligue des champions. En 1993, l'OM est devenu le premier, et toujours à ce jour unique, club français à avoir mis la main sur le graal européen. Une véritable fierté pour les habitants de Marseille qui vivent en grande partie pour voir l'OM triompher et qui ont d'ailleurs fêté les 30 ans de la grande victoire sur l'AC Milan l'année dernière.

«C’est un club qui fait partie de la ville, c’est difficile à comprendre»

Pablo Longoria est arrivé à l'OM en 2020 en lieu et place d'Andoni Zubizarreta au poste de directeur sportif du club marseillais. Rapidement, le dirigeant espagnol s'est épris de l'Olympique de Marseille et préside le club phocéen depuis février 2021. Et force est de constater par le biais de ses déclarations pour El Pais que le cœur de Longoria bat pour l'OM. « C’est un club qui fait partie de la ville, c’est difficile à comprendre pour les villes espagnoles car généralement il y a deux équipes ou plus. Ici, la deuxième équipe sportive, c’est le hockey sur glace ».

«Tu peux aimer ou non le foot, mais tout le monde a une relation avec l’OM»

Le président de l'OM a d'ailleurs lâché une punchline afin d'imager à quel point la place de l'Olympique de Marseille est importante dans chaque foyer de la cité phocéenne. « L’OM phagocyte tellement de choses ici, c’est comme un membre en plus de la famille. Tu peux aimer ou non le foot, mais tout le monde a une relation avec l’OM ».