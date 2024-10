L’OM balance sur Greenwood en privé

Arnaud De Kanel

Mason Greenwood fait couler beaucoup d'encre depuis qu'il a rejoint l'OM. Nombreux sont ceux qui se questionnent sur le tempérament de l'attaquant anglais qui a porté des coups sur sa compagne. Mais tout se passerait pour le mieux avec ses nouveaux coéquipiers à Marseille.

Mason Greenwood marche sur l'eau depuis son arrivée à l'OM. Il espère franchir un nouveau cap ce dimanche soir face au PSG dans une rencontre qui sent la poudre. L'adaptation express de l'attaquant anglais s'explique certainement par la très bonne attitude dont il fait preuve depuis sa signature.

«Il est un peu timide et discret»

En interne, Mason Greenwood fait l'unanimité. « Il est un peu timide et discret, mais il rigole beaucoup avec les jeunes, est très ouvert. Il aime bien déconner avec eux », souligne un habitué de La Commanderie dans les colonnes de La Provence. L'OM est donc satisfait de son joueur en privé mais ne se cache pas non plus en public puisque le capitaine Leonardo Balerdi a également fait son éloge vendredi en conférence de presse.

«Il est bien avec le groupe»

« Mason Greenwood est gentil, il est bien avec le groupe et sur le terrain c'est un joueur magnifique », confiait l'Argentin. Mason Greenwood est déjà adopté à Marseille quelques semaines après sa signature.