F1 - Verstappen : Un coup à la Hamilton se prépare ?

Ce dimanche, Max Verstappen aura l’opportunité de renouer avec le succès sur un circuit qu’il connaît très bien. Le pilote de Red Bull va tout faire pour remporter la victoire lors du Grand Prix du Mexique. Ses rivaux n’ont néanmoins pas l’intention de le laisser faire, et pourrait même être amenés à gagner la course, à l’instar d’un certain Lewis Hamilton.

Bien parti pour rafler une quatrième couronne consécutive, Max Verstappen a désormais beaucoup plus de difficulté en F1. Le Néerlandais, toujours leader au classement des pilotes, n’a plus remporté une seule course depuis le Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Le triple champion du monde en titre aura néanmoins l’opportunité de renouer avec le succès sur une piste qu’il connaît très bien ce dimanche. Depuis 2017, Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Mexique à cinq reprises. Il a même gagné chaque édition, sauf en 2019.

Hamilton s'était imposé au Mexique en 2019

Cette année-là, Lewis Hamilton avait pris le meilleur sur le Néerlandais. Le pilote de Mercedes s’était imposé, tandis que Max Verstappen avait terminé à la sixième position. Les principaux rivaux du triple champion du monde en titre vont donc certainement s’inspirer de la course de Lewis Hamilton pour le faire à nouveau tomber au Mexique ce dimanche. Carlos Sainz Jr a décroché la pole position. Lando Norris, lui, partira en troisième derrière Max Verstappen, suivi par Charles Leclerc (4e). George Russell, cinquième, pourrait également avoir une chance, tout comme Lewis Hamilton (6e) qui pourrait réitérer sa performance de 2019.

Un enjeu très important pour Norris face à Verstappen !

Max Verstappen est donc prévenu. La concurrence promet d’être rude ce dimanche sur la piste de Mexico. Les autres pilotes voudront assurément reproduire ce que Lewis Hamilton a fait en 2019 pour prendre l’ascendant sur le Néerlandais. L’enjeu sera notamment important pour Lando Norris, qui ne cesse de se rapprocher de Max Verstappen au championnat. À cinq courses de la fin, seulement 57 points séparent le triple champion du monde en titre du pilote de McLaren. Le Grand Prix du Mexique promet donc d’être particulièrement intéressant à suivre ce dimanche soir.