F1 : Catastrophe pour Mercedes, il sort du silence

En dominant la première séance d'essais libres au Mexique, George Russell semblait lancer parfaitement le week-end de Mercedes. Mais le Britannique a largement déchanté lorsqu'il est parti à la faute lors de la deuxième séance. Toto Wolff, le directeur de Mercedes, reconnaît qu'il y a quelques soucis pour respecter le plafond budgétaire imposé aux écuries de Formule 1.

Après avoir réussi à retrouver le chemin de la victoire cette saison, l'écurie Mercedes pensait bien s'illustrer ce week-end au Mexique. Mais George Russell a été freiné dans sa progression lors de la deuxième séance des essais libres, lui qui avait signé le meilleur temps de la première. Le Britannique a fait une sortie de piste à grande vitesse, une semaine après un précédent crash. Forcément, l'étendue des dégâts commence à être importante chez Mercedes.

« Nous avons de sérieux problèmes »

Inquiet pour le budget de Mercedes, Toto Wolff n'a pas pu cacher son inquiétude après le crash de son pilote. « Je pense que nous pouvons garder l’ancien châssis, mais tout le reste doit être remplacé. Le moteur doit être démonté, la boîte de vitesses doit être vérifiée et tout le reste. Deux côtés de la voiture ont complètement disparu. Les dégâts sont donc importants. Nous avons de sérieux problèmes. Nous nous battons tous pour rester dans les limites du budget et bien sûr nous avons eu un mauvais accident avec Kimi [Antonelli] à Monza. Puis le deuxième avec George la semaine dernière [à Austin] et maintenant à nouveau cette semaine » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par F1 Only.

McLaren dans le rythme

Avant la course de ce dimanche, McLaren a sorti les griffes en dominant la séance d'essais libres 3. Lando Norris tentera de signer un nouveau gros week-end en se positionnant devant Max Verstappen. George Russell, lui, n'a pas pu faire mieux que la 8ème place lors de cette troisième séance.