F1 : Le coéquipier de Leclerc veut plomber Verstappen !

Jean de Teyssière

Ce dimanche, à 21h, se déroulera le Grand Prix du Mexique. Carlos Sainz partira en pole position, devant Max Verstappen et Lando Norris. Il ne reste que 5 Grands Prix à disputer pour l’Espagnol avant son départ de Ferrari pour Williams. L’occasion est belle de finir en beauté et il compte bien laisser ses deux poursuivants à distance.

54 points séparent Max Verstappen de Lando Norris et en cas de bon résultat pour le Néerlandais au Mexique, le quatrième titre mondial consécutif lui tendra les bras. Mais il devra réussir à se défaire de Carlos Sainz (Ferrari), qui partira de la pole position.

«Je suis relativement confiant»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Carlos Sainz s’avance pour le Grand Prix du Mexique avec une grande ambition : « Je suis relativement confiant car je sais que mon rythme de course devrait être bon. La plus grande difficulté sera probablement jusqu’au virage 1 et le fait de partir en pole avec une forte aspiration. Mais je pense qu’il est toujours possible de se défendre jusqu’au virage 1 en partant de la pole, et ce sera mon objectif. Je dois juste m’assurer que je fais un bon 0 à 100, ce qui est la chose la plus importante quand vous commencez en pole, assurez-vous de prendre un bon envol. Et à partir de là, je dois évidemment faire de mon mieux pour défendre. »

«Je vais faire tout ce que je peux pour rester en première position»

« J’ai deux gars derrière qui se battent pour des choses assez importantes et l’accélération vers le virage 1 devrait être intéressante. J’ai évidemment moins à perdre dans ce sens et je vais faire en sorte de conserver la première place. Je vais juste faire tout ce que je peux pour rester en première position, car au Mexique, c’est très important pour le refroidissement de la voiture, pour les pneus et tout le reste, poursuit le futur pilote Williams. Je ferai donc tout ce que je peux. Je dis que je me concentre sur le 0 à 100 et sur l’envol. Tout le reste se passe ensuite... Cela dépend aussi de la qualité du départ de mes adversaires et de toutes les décisions instinctives que nous prenons tous au départ. Je me fie à mon instinct et j’ai l’intention de sortir de ce virage en première position. »