F1 : Ferrari brille, il dévoile les raisons !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le week-end dernier à Austin, Ferrari a totalement brillé avec la victoire de Charles Leclerc, mais également avec la deuxième place obtenue par Carlos Sainz. Ingénieur au sein de la Scuderia, Jock Clear a révélé les coulisses de la progression fulgurante de l’écurie italienne depuis plusieurs courses, notamment depuis Singapour.

Ferrari va beaucoup mieux. A Austin la semaine précédente, la Scuderia a signé un gros coup, avec la troisième victoire de la saison pour Charles Leclerc, mais également avec un doublé grâce à une belle course réalisée par Carlos Sainz. Au niveau du classement des constructeurs, la bande à Frédéric Vasseur se rapproche, et se retrouve désormais à 8 points de Red Bull, et à 48 points de McLaren.

« Nous continuons à nous développer autant que nous le pouvons »

Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, Jock Clear, ingénieur performance chez Ferrari, a révélé comment la progression de la SF-20 avait eu lieu au cours des derniers mois. « Nous ne savons que ce que nous faisons sur notre voiture. Nous interprétons les règles de la manière que nous pensons être la bonne et la FIA n’a jamais remis en question notre interprétation des règles. Nous continuons à nous développer autant que nous le pouvons et aussi vite que nous le pouvons dans le cadre des règles. Nous n’avons rien changé. Si nous regardons ce que font les autres, nous ne pouvons que deviner ce qui se passe réellement. Nous ne pouvons pas faire de tests physiques ».

« Ce que nous avons fait correctement à Austin, c’est corriger les erreurs que nous avons commises en Autriche »

Ce dernier poursuit : « Les aspects d’Austin qui ont fonctionné pour nous sont le résultat de ce que nous n’avons pas réussi à faire en Autriche. En fait, le package était très similaire. Évidemment, nous avons apporté des améliorations à Singapour, nous avons apporté des améliorations en Italie qui étaient génériques. Je pense qu’Austin a été la preuve de cet ensemble de mesures. Mais plus que cela, ce que nous avons fait correctement à Austin, c’est corriger les erreurs que nous avons commises en Autriche en termes de réglages ».