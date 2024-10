F1 : Le message inquiétant de Max Verstappen

Arnaud De Kanel

Toujours en tête du championnat du monde, Max Verstappen voit son avance fondre en raison des excellentes performances de Lando Norris combinées à la perte de vitesse de la Red Bull. Deuxième sur la grille à Mexico, le Néerlandais ne se fait guère d'illusion pour le Grand Prix qui sera disputé ce dimanche, estimant que sa monoplace n'est tout simplement pas assez rapide pour l'emporter.

Max Verstappen n'arrive plus à gagner. La dernière victoire du triple champion du monde en titre remonte au Grand Prix d'Espagne et cela a forcément une incidence au championnat. En effet, Lando Norris a considérablement réduit l'écart et l'inquiétude commence à gagner les rangs de Red Bull, Max Verstappen en tête. Le Néerlandais estime tout simplement que sa voiture n'est pas assez rapide pour lui permettre de gagner une course.

«Elle n’est tout simplement pas assez rapide»

« Hier je n’ai quasiment pas pu faire de tour, je devais rattraper le temps perdu, les EL3 n’étaient pas bons. J’avais de la pression et mon tour en Q3 a été annulé, donc j’avais encore plus de pression, mais je suis très heureux d’être en première ligne, je ne pensais pas cela possible. (...) C’était bien mieux que prévu mais bien sûr, ce n’est toujours pas comme ça devrait être, par rapport à la concurrence. Je pense juste que nous avons encore maximisé. Je me sens bien dans la voiture - elle n’est tout simplement pas assez rapide », a déploré Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Helmut Marko n'est guère plus confiant.

«C’est inquiétant»

« Il a contrôlé ses nerfs et a réalisé le tour parfait, mais nous devons également féliciter les ingénieurs. Ils ont trouvé la bonne direction pour le réglage d’une voiture qui ne fonctionne toujours que dans une fenêtre très étroite malgré les évolutions. Et ça c’est inquiétant », a déclaré l'Autrichien. Pour rappel, Max Verstappen s'élancera en deuxième position, juste derrière Carlos Sainz. Le départ de ce Grand Prix du Mexique sera donné ce dimanche à 21h00.