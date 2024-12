Une star signe à l’OM et se fait tacler en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Voilà un but qui pourrait compter dans la course à la Ligue des champions. En inscrivant un penalty dans les ultimes instants du temps réglementaire face à l'AS Monaco, Mason Greenwood a délivré le Vélodrome ce dimanche soir. Mais comme l'a noté Daniel Riolo, la recrue star de l'OM continue d'afficher une certaine nonchalance sur le terrain.

L’OM confirme. Après sa victoire face à Lens samedi dernier, le club marseillais s’est imposé face à l’AS Monaco (2-1) sur sa pelouse. Menée au score à la fin de la première période, la formation de Roberto de Zerbi est revenue dans la partie grâce à un but de Luis Henrique et de Mason Greenwood. L’international anglais n’a pas réalisé le match de l’année, mais a su garder sa concentration pour inscrire le penalty de la victoire.

De Zerbi salue la performance de Greenwood

En conférence de presse, Roberto de Zerbi a mis en évidence l’attitude de Greenwood, auteur de son neuvième but de la saison. « Je pense qu'il a fait un gros match, sur toute la ligne. Il a commis quelques erreurs techniques sur le début de rencontre, il lui a fallu du temps pour s'adapter, comprendre la bonne position : Monaco avait un marquage individuel, avec le milieu, côté gauche, qui venait se rapprocher de lui. Il a trouvé où se situer ensuite sur le terrain. Il a plus couru et plus pressé que lors des rencontres précédentes, c'est un fait important aussi » a déclaré l’entraîneur de l’OM.

« Il n’en fait pas des masses sur le terrain »

Mais Daniel Riolo ne partage pas ce constat. Selon le journaliste, Greenwood est encore apparu négligent sur certaines actions et ne produit pas assez. « Il faut quand même s’interroger sur la prestation de Greenwood qui est censé être une star de ton équipe, un leader, et qui n’en fait pas des masses sur le terrain » a-t-il lâché durant l’After Foot sur RMC.