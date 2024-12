Kylian Mbappé : Le conseil qui ne va pas plaire à sa mère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’instar d’Adrien Rabiot, Kylian Mbappé fait partie de ses joueurs qui ont décidé de laisser leurs parents gérer leur carrière sportive. L’attaquant du Real Madrid est ainsi aujourd’hui géré par sa mère, Fayza Lamari. Une affaire familiale qui ne manque pas de faire de plus en plus parler. Et si Mbappé n’avait pas tout intérêt à changer d’agent ? C’est le conseil qui lui a été prodigué et qui ne devrait pas ravir sa mère.

Pour gérer sa carrière de footballeur, Kylian Mbappé a décidé de faire appel… à sa mère. En effet, c’est Fayza Lamari qui s’occupe des affaires du joueur du Real Madrid et qui gère les différentes négociations. Chez les Mbappé, tout reste donc dans un cadre très familial. Mais est-ce pour autant une bonne idée ? Certains en doutent et voilà que Kylian Mbappé aurait peut-être intérêt à se trouver un autre agent que sa maman.

Mbappé : «Ça m’a coûté ma vie», l’anecdote glaçante sur le Real Madrid ! https://t.co/rC10OTti4x pic.twitter.com/qLuvEFRDcW — le10sport (@le10sport) December 1, 2024

« Séparer le côté familial et le côté professionnel »

C’est ce que pense Maxime Bossis. En effet, dans des propos accordés à Europe 1, l’ancien joueur de l’équipe de France a fait une grande annonce concernant Kylian Mbappé et sa mère, Fayza Lamari. « Il devrait peut-être séparer le côté familial et le côté professionnel. Cela pourrait être une bonne chose », a-t-il lâché. A voir si Mbappé écoutera ou non les conseils de Maxime Bossis…

« La maman de Kylian Mbappé pose problème à beaucoup de gens »

La mère de Kylian Mbappé semble d’ailleurs devenir de plus en plus problématique. En effet, au cours des derniers mois, les critiques ont fusé à l’encontre de Fayza Lamari. Cyril Hanouna avait notamment fait savoir : « Kylian Mbappé c’était un amour de mec, mais on ne va pas se mentir, au PSG c’est la maman qui posait problème. Les dirigeants du PSG m’ont dit : « On a connu la maman de Rabiot, mais par rapport à celle de Mbappé c’est un agneau, c’est un truc de fou ! (…) La maman de Kylian Mbappé pose problème à beaucoup de gens dans le football, je suis désolé de dire ça. On le sait, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. A l'inverse du père ? Exactement, c'est un amour de mec. Tout le monde adore le père ».