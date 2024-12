Mercato : Du jamais vu, un transfert stratosphérique se prépare au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Arabie Saoudite préparerait la succession de Cristiano Ronaldo, sa tête de gondole depuis janvier 2023. Le fonds d'investissement saoudien, le PIF, aurait une idée claire de qui pourrait remplacer l'international portugais. Il serait question d'une possible arrivée de Vinicius Jr, qui pourrait recevoir un contrat historique, avec des chiffres astronomiques.

Un transfert historique se prépare en coulisses. Selon les informations de Romain Molina, l’Arabie Saoudite pourrait repointer le bout de son nez en bouclant une opération historique, celle de Vinicius Jr (Real Madrid), perçu comme la prochaine star du championnat saoudien.

Mbappé s’en va, une catastrophe est annoncée au PSG https://t.co/HuM0ZIjynE pic.twitter.com/xdhb52GqxC — le10sport (@le10sport) December 3, 2024

Vinicius Jr au cœur d'un deal XXL ?

« Les Saoudiens veulent désormais un autre grand nom et c'est Vinicius Jr. Ça parle depuis des mois et des mois entre les deux parties. Déçus par le rendement de pas mal de joueurs en fin de carrière, les Saoudiens veulent des joueurs plus jeunes. Ils veulent frapper un très grand coup. Ce dossier est géré directement par le responsable du PIF. Ce sont les hommes les plus importants du pays qui sont à la manoeuvre dans ce dossier » a confié Romain Molina.

L'Arabie Saoudite va casser sa tirelire

Le journaliste n’évoque pas de chiffres, mais parle d’un contrat « historique, qui n’a jamais été réalisé dans l’histoire du football mondial ». Selon ses informations, Vinicius Jr ne resterait pas insensible à cet intérêt. Affaire à suivre...