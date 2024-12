«Tout est calé», l’OM annonce sa prochaine signature ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mehdi Benatia a une offre entre les mains. Arrivé en tant que conseiller sportif de l'OM, l'ancien international marocain a la possibilité de prendre du gallon et d'endosser le rôle de directeur sportif. Les contours de son futur contrat ont déjà été définis. Il ne manque plus que le feu vert du responsable, encore hésitant.

Mehdi Benatia est à un tournant de sa carrière. Comme l’a confié le responsable de l’OM, son contrat actuel arrive à son terme à la fin de ce mois de ce décembre. Mais l’ancien international marocain pourrait bien endosser un nouveau rôle en 2025, celui de directeur sportif. Benatia pourrait ainsi voir son champ d’action grandir.

Benatia a son destin entre les mains

« Tout est calé » pour le futur contrat de Benatia selon une source proche de la direction. Comme indiqué par RMC Sport, un bail de deux ans et demi lui a été proposé, pour le caler avec celui de Roberto de Zerbi. Pour l’heure le conseiller sportif de Pablo Longoria n’a pas donné son feu vert.

Benatia laisse planer le doute

« Je réfléchis encore un petit peu, je vais voir comment se passe la fin d'année. J’étais plus attiré par un projet en Italie, mais Marseille représente tellement par rapport au club, à la passion, à ma famille, que ça me fait positiver chaque jour et j'y trouve la force de mener à bien ce projet » a précisé Benatia à 1899 l'hebdo. Une dernière réunion avec le président de l’OM pourrait permettre de débloquer la situation.