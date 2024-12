MMA : Booba balance cash sur Cédric Doumbè !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cédric Doumbè s'est rapidement imposé comme une figure montante du MMA en France. Toutefois, sa forte personnalité et son assurance ne convainquent pas tout le monde. Lors d'un live sur Twitch, le rappeur Booba a critiqué le combattant de 32 ans pour son manque d'adversaires de haut niveau, soulignant l'importance de faire ses preuves avant de se proclamer champion.

Grâce à sa grosse personnalité, Cédric Doumbè n’a pas mis longtemps avant de s’imposer comme la nouvelle star du MMA français. Ancien kickboxeur, avec un bilan de 75 victoires en 83 combats et 7 titres de champion du Glory, l’organisation reine de la discipline, le natif de Douala au Cameroun s’est reconverti dans le MMA au début des années 2020 puis s’est engagé au PFL. Une trajectoire qui ne convainc pas le rappeur Booba jusqu’à présent.

🇫🇷🥊 "Cédric Doumbé et Baki, c’est personne dans le MMA. Ils ne valent rien. Ils n’ont affronté personne de sérieux", déclare Booba dans le live de PFUT.



« Tu t’autoproclames champion, t’as affronté personne encore, donc arrête frère ! »

Présent sur le live du streamer PFUT sur Twitch, Booba n’a pas été tendre à l’égard du combattant de 32 ans. « T’as des Cédric Doumbè qui s’autoproclament roi du MMA alors qu’ils n'ont affronté personne de sérieux, a-t-il lâché. Je le connais Cédric Doumbè, mais moi je suis un sportif donc j’aime bien les choses justes. Donc Cédric Doumbè est super fort en kickboxing, je suis même allé le voir à New York, mais quand tu fais ta reconversion dans le MMA et que tu t’autoproclames champion, t’as affronté personne encore, donc arrête frère ! Je veux bien que tu flambes, mais le mec à qui il a dit ‘tu vas dormir’ (Jordan Zebo, NDLR), c’est personne le gars. Que tu le battes ou pas, on s’en fout c’est personne. »

« En vérité ils n’ont pas de titre, ils ne valent rien »

« Moi, j’aime bien les mecs qui se la racontent mais qui se mettent en danger, développe B2O. C’est personne. Même Baki, avec tout le respect que je lui dois, c’est pas un gars qui a un palmarès, ils n’ont pas battu des gros champions. Donc en vérité ils n’ont pas de titre, ils ne valent rien. Il doit être 150e mondial, quand tu l’entends parler il dit ‘je suis le visage du MMA français’, mais frérot, avant de dire ça, t’as Ciryl Gane qui, même s’il n’a pas gagné, s’est tapé contre des Ngannou, Jon Jones… Même s’il a perdu, respect à lui. Tu ne peux pas t’autoproclamer. Je trouve ça dommage. » On attend désormais la réponse de Cédric Doumbè.