Le PSG dévoile un mensonge de… Cédric Doumbé ?

Ce n’est pas l’UFC et pourtant, le combat entre Cédric Doumbé et Baïssangour « Baki » Chamsoudinov au PFL était attendu par plus d’un fan de MMA. Mais voilà que l’issue du combat en avait frustré plus d’un avec cette histoire d’épine. Désormais, tous n’attendent qu’une chose : la revanche. Alors que Doumbé avait annoncé un combat au Parc des Princes, le PSG est venu mettre les choses au point.

Le 7 mars dernier, le combat tant attendu entre Cédric Doumbé et Baïssangour « Baki » Chamsoudinov se déroulait. Officiellement, cela s’est terminé avec une victoire du second combattant, Doumbé n’étant alors visiblement plus en capacité à cause… d’un épine dans le pied. Une issue qui est restée en travers de la gorge de nombreux fans, considérant qu’on n’a pas réellement pu voir qui était le meilleur. Depuis, la revanche entre Cédric Doumbé et Baïssangour « Baki » Chamsoudinov est attendue par tout le monde et voilà qu’elle pourrait avoir lieu prochainement.

Doumbé annonce la revanche contre Baki

Cédric Doumbé l’a annoncé ces derniers jours, la revanche contre Baki pourrait se tenir d’ici quelques mois et elle pourrait avoir lieu… au Parc des Princes, stade où évolue le PSG. « Le match retour aura lieu indéniablement. Si le PFL, l'organisation dans laquelle je combats, a décidé de faire signer Baki, c'est uniquement pour cette revanche que le monde entier attend après la frustration de cette fameuse épine très notoire aujourd'hui. Quand et où aura lieu le combat ? Au deuxième trimestre 2025. En France indéniablement, il faut que le public français voit ça. Il y aura probablement un stade plus grand que Bercy. Un stade qui a une allure de Parc, je n'en dirai pas plus », avait expliqué le natif de Douala sur RMC.

La réponse du PSG

Direction donc le Parc des Princes pour assister à la revanche entre Cédric Doumbé et Baki ? Cela ne serait pas aussi évident que cela visiblement. En effet, comme le fait savoir Le Parisien, le PSG, qui gère le Parc des Princes, assure n’avoir pas été approché encore pour le moment. De plus, le média français explique également que le club de la capitale pourrait difficilement accepter de laisser un tel événement se dérouler sur sa pelouse avant le 18 mai, date de la dernière rencontre de Ligue 1 au Parc des Princes.