L’OM a fait «une grande affaire» sur le mercato !

Jean de Teyssière

Le mercato marseillais a démarré sur les chapeaux des roues avec l’arrivée du défenseur central international italien : Luiz Felipe. Passé par la Lazio, le Bétis et Al-Ittihad, le natif de Colina (Brésil) portera le maillot marseillais durant une saison et demie. Et selon son premier entraîneur en Europe, l’OM a fait une très belle affaire.

Et de 1 ! Ce mardi, l’OM a signé sa première recrue de l’hiver, en la personne de Luiz Felipe. Sans club depuis le début de la saison, Luiz Felipe est arrivé libre après signé un contrat d’un an et demi avec l’OM. S’il ne devrait pas jouer avec deux-trois semaines, cette arrivée pourrait être un sacré pari réussi pour le club phocéen.

L’OM plombe trois clubs italiens

D’après La Provence, l’OM a réussi à recruter un joueur désiré par de nombreux grands clubs italiens. Les rumeurs venant d’Italie parlent de la Juventus, du Milan AC ou encore du SSC Naples. Mais c’est finalement l’OM qui a raflé la mise…

«L’OM a fait une grande affaire»

Dans les colonnes de La Provence, Giuseppe Sannino, ancien entraîneur de Luiz Felipe à la Salernitana évoque l’arrivée de Luiz Felipe à l’OM : « L'OM a fait une grande affaire. Il a l'intelligence de jeu et la méchanceté nécessaires, il a aussi de la personnalité avec le ballon, ce qui l'aidera à s'adapter au football de De Zerbi. »