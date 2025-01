Catch : Un pro-Trump arrive en direct, gros malaise à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE a entamé un nouveau chapitre de son histoire avec l’arrivée de son programme phare, Raw, sur Netflix. Pour la première lundi soir, plusieurs stars étaient conviées, à l’instar d’Hulk Hogan, considéré comme l’un des plus grands catcheurs de l’histoire mais accueilli par les huées de l’Intuit Dome. Un rejet du public californien s'expliquant par des polémiques racistes et un soutien affiché à Donald Trump.

La WWE a fait le plein de stars en tout genre pour la première de Raw sur Netflix, dans la nuit de lundi à mardi en France. Travis Scott, Vanessa Hudgens, Stephen Amell ou encore Macaulay Culkin étaient présents du côté de l’Intuit Dome de Los Angeles pour l’arrivée du show phare de l’organisation reine du catch sur la plateforme de streaming. De gros noms de la discipline étaient également présents, à l’instar de Dwayne Johnson alias The Rock, John Cena, The Undertaker ou encore Hulk Hogan, qui a eu droit à un accueil houleux.

Watching Hulk Hogan get booed out of a building filled with 18k people restored my faith in humanity 😭 #WWERAW #RawOnNetflix pic.twitter.com/f8qBP7uILt — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) January 7, 2025

Hulk Hogan hué à WWE Raw

Le héros américain des années 80 est désormais très loin de faire l’unanimité, et son apparition lors du premier Raw diffusé sur Netflix l’a bien rappelé. L’ancien champion de catch de 72 ans a été la cible de huées tout au long de sa prise de parole durant le show, lui qui était pourtant venu saluer le partenariat entre la WWE et Netflix : « Dans le passé, j'ai eu toute une série de coéquipiers au fil du temps. J'ai eu des partenaires incroyables, comme le Macho Man Randy Savage. J'ai eu des partenaires de taille géante comme Andre the Giant. Mais le plus grand partenaire que la WWE ait jamais eu, c'est ce soir, nous faisons l'histoire, avec la WWE qui s’associe à Netflix, le plus grand partenaire de tous les temps. »

🔴 Hulk Hogan est en Californie pour #WWERaw



Va-t-il apparaître avec ce t-shirt ? pic.twitter.com/SV3HtsXLJo — Bernard Colas (@BernardCls) January 6, 2025

Trump, racisme... L'embarrassante légende de la WWE

Les apparitions d’Hulk Hogan à la WWE sont sujettes à polémiques depuis la publication d’une vidéo privée il y a quelques années dans laquelle il tient des propos racistes. Exclu du Hall of Fame de l'organisation en 2015, il avait fait son retour en 2018, avant de réapparaître à l’écran pour divers événements. Ces derniers mois, Hulk Hogan s’est affiché aux côtés de Donald Trump, apportant son soutien au président élu lors de plusieurs meetings.

Lundi, le Hulkster avait annoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux sa venue en Californie (un État très démocrate) pour Raw avec un t-shirt à l’effigie de Donald Trump et J. D. Vance, son vice-président. Un contexte qui n’incite pas la WWE à suspendre sa relation avec sa légende controversée, bien au contraire puisqu’un le logo de la marque de bière "Real American" appartenant Hulk Hogan apparaît depuis lundi sur les coins du ring de Raw, la compagnie de catch devenant même actionnaire minoritaire de la société.