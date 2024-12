Catch : De la Premier League à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la WWE est habituée à accueillir des célébrités dans ses programmes, Vinnie Jones s'est invité à l’un des shows de la compagnie de catch en 1998. Une expérience mémorable mais intimidante pour l'enfant terrible du football anglais devenu acteur, apparu notamment sur le ring aux côtés de la légende ‘Stone Cold’ Steve Austin.

Quand on connaît le personnage, son passage dans le catch semblait évident, même si ça n’a duré qu’une soirée. Enfant terrible du football anglais passé du côté de Leeds, Sheffield, Chelsea mais surtout Wimbledon, Vinnie Jones a hérité de la réputation de joueur le plus violent de l’histoire outre-Manche, détenant toujours à ce jour le record du carton jaune le plus rapide de la Premier League après avoir été averti au bout de trois secondes. En 1998, au crépuscule d’une carrière marquée par les polémiques, Vinnie Jones entame une reconversion d’acteur en apparaissant dans le film Arnaques, Crimes et Botanique de Guy Ritchie. C’est également cette année-là qu’il fait une incursion à la WWE.

22 years ago today: another blot on Vinnie Jones’ disciplinary record as he’s red-carded by referee Gerald Brisco at WWE’s Capital Carnage.



Looked a bit soft to me, Clive.



(👍🎥 @AK90s)pic.twitter.com/qvokQW4INP — A Funny Old Game (@sid_lambert) December 6, 2020

« Dix ans auparavant, j'avais joué devant 100 000 personnes. Mais c'était complètement différent »

De passage à Londres le 6 décembre 1998 dans le cadre de son show Capital Carnage, l’organisation reine du catch accueillit ce soir-là le footballeur à la mauvaise réputation pour assister et intervenir dans le combat principal entre Kane, l’Undertaker, Mankind et ‘Stone Cold’ Steve Austin, qui avouera des années plus tard que l’invité spécial ne cachait pas sa nervosité en coulisse : « On rigolait ensemble, il m'a dit : 'Mec, je suis tellement nerveux.' Quand il y est allé, il ne pouvait même pas sentir ses pieds. » Rapporté par talkSport, Vinnie Jones reconnaît avoir ressenti une adrénaline particulière. « Dix ans auparavant, j'avais joué devant 100 000 personnes lors de la finale de la Coupe, confiait-il, évoquant sa victoire face à Liverpool avec le Wimbledon FC en 1988. Mais c'était complètement différent. Je ne me souviens pas que mes pieds aient touché le sol. C’était comme si j'avais flotté là-haut et que je m'y étais mis à fond. »

« Une expérience extraordinaire »

Rapidement expulsé d’un carton rouge après une altercation avec The Big Boss Man sur le ring, un clin d'œil à sa carrière de joueur davantage marqué par ses frasques que par ses performances sportives, Vinnie Jones revint par la suite pour en découdre avec le même homme, lui infligeant un coup de pied dans le ventre pour le préparer au Stunner de ‘Stone Cold’ Steve Austin, pour le plus grand bonheur de la foule britannique. « C'était un moment fantastique, se souvient Vinnie Jones. Pour moi, tout s'est terminé trop vite. Je comprends pourquoi les gars en ont profité. J'ai certainement eu la piqûre du catch ce soir-là. C'était une expérience extraordinaire ». Vinnie Jones est toujours dans le divertissement, mais comme acteur en enchaînant les rôles sur le petit (Arrow, New York crime organisé, The Gentlemen) ou grand écran (Snatch, X-Men, Evasion).