Neymar et «les moutons» : Un gros coup de gueule est lâché !

A l’instar de Cristiano Ronaldo, Neymar a, il y a quelques jours, critiqué le niveau de la Ligue 1, estimant que c’était en dessous de celui du championnat saoudien. Les propos de l’ex-joueur du PSG avait alors fait énormément parler et Adil Rami a souhaité revenir dessus. Ça a alors été l’occasion pour le désormais retraité de s’en prendre notamment aux « moutons » qui suivent aveuglement Neymar.

Neymar partage lui aussi l’avis de Cristiano Ronaldo : la Ligue 1 est inférieure au championnat saoudien. Ayant joué pendant 6 ans au PSG, le Brésilien, qui n’appartient plus aujourd’hui à Al-Hilal, avait ainsi fait savoir : « Le championnat saoudien au-dessus de la Ligue 1 ? Aujourd’hui, je pense que c’est le cas. Le niveau du championnat d’Arabie Saoudite s’améliore et de ce que je vois, il est meilleur qu’en Ligue 1. La Ligue 1 a ses points positifs. Le championnat est très fort, j’y ai joué, donc je le connais bien. Néanmoins, aujourd’hui, les joueurs sont meilleurs en Arabie saoudite ».

« Neymar aujourd’hui, il fait peut-être entre 10 et 15kg de plus que quand il était en Ligue 1 »

Adil Rami n’est en revanche pas d’accord avec ce qu’a pu dire Neymar. Ainsi, pour Liik, le champion du monde 2018 a répondu au Brésilien, confiant : « Neymar est extraordinaire, c’est un prodige. J’ai vu Neymar il s’est prononcé. Mais Neymar aujourd’hui, il fait peut-être entre 10 et 15kg de plus que quand il était en Ligue 1. Je peux comprendre que Neymar trouve le championnat saoudien est plus fort que la Ligue 1. Il a pris du poids, il a moins de vivacité, il n’arrive pas à passer donc il pense que là-bas c’est plus fort. Mais non. En plus, je crois qu’il a joué qu’un match là-bas. Comment tu peux dire ça ? Maintenant, je pense que les gens ont compris ».

« Arrêtez d’être bête les gars »

Par ailleurs, Adil Rami s’en est également pris à certains fans de Neymar, ceux qu’il appelle « les moutons ». « Il y a deux types de personnes, ceux qui comprennent la réalité qui disent ok il a dû prendre un billet et puis tu as les autres, ceux que j’appelle les moutons. Les mecs sont fans de Neymar. Tu as Neymar et ses fans mais ce sont des moutons. Comme tu es fan de lui, peu importe ce qu’il dit, tu vas le suivre. Arrêtez d’être bête les gars. Ok tu le kiffes, mais quand il dit de la merde, n’écoutez pas », a poursuivi l’ex-joueur de l’OM.