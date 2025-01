Mercato : Neymar sort du silence et annonce sa signature sur Instagram !

Axel Cornic

Parti du Paris Saint-Germain en 2023, Neymar n’a pas vraiment connu un grand succès en Arabie Saoudite, avec son club d’Al Hilal. L'attaquant brésilien a ainsi décidé de mettre un terme à cette aventure et à bientôt 33 ans, il a enfin dévoilé la prochaine étape de sa carrière.

C’est un pari raté. Alors qu’il était destiné à devenir l’un des nouveaux visages de la Saudi Pro League, Neymar n’aura pas laissé un grand souvenir en Arabie Saoudite. Après seulement sept petits matchs avec Al Hilal, l’ancien du PSG s’en va et tout le monde veut connaitre sa prochaine destination. Car à bientôt 33 ans, il n’a aucune intention de mettre un terme à sa carrière...

« Je vais en effet signer un contrat avec Santos, et je veux remercier mes fans à travers le monde »

Il va en effet revenir à ses premiers amours, puisqu’il va retrouver son ancien club de Santos, comme il l’a confirmé sur les réseaux sociaux. « Salut tout le monde, j’ai l’impression de revenir dans le temps. Je suis ici avec mes amis et ma famille et ils m’ont aidé à écrire ce que je vous raconte. Ils connaissent déjà ma décision. Je vais en effet signer un contrat avec Santos, et je veux remercier mes fans à travers le monde, qui ont longtemps rêvé de ce moment. 12 années sont passées depuis mon départ, mais mon amour pour le club n’a jamais changé » a déclaré Neymar, sur Instagram.

« Seul ce club pouvait me garantir l’amour dont j’ai besoin »

« J’ai vécu de très bons moments à Riyad, l’Arabie saoudite m’a super bien reçu, comme ma famille et mes amis, et je serai là pour suivre leur Coupe du Monde 2034 » a poursuivi l’ancienne star du FC Barcelone ainsi que du PSG. « Mais maintenant, j’ai besoin de rejouer, et seul un club comme Santos pouvait me garantir l’amour dont j’ai besoin pour préparer mes futures grandes échéances, dans les années qui arrivent. Et vous tous, peu importe le club que vous supportez, avez conscience de ce que cela représente. J’espère que vous serez tous avec moi pour cette nouvelle étape de ma carrière. Je suis reconnaissant de tout votre soutien, même dans les moments les plus difficiles, et ils étaient nombreux dernièrement. Jouer au foot, faire ce que j’aime le plus dans ma vie, me rend heureux et je ne veux que ça »