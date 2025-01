Le mercato du PSG plombé par... un prince ?

Amadou Diawara

Après huit saisons de bons et loyaux services à Liverpool, Mohamed Salah devrait partir librement et gratuitement cet été. En fin de contrat le 30 juin 2025, l'international égyptien n'est pas du tout parti pour prolonger avec les Reds, comme il l'a avoué lui-même. Alors que le PSG serait sur les rangs de Mohamed Salah, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faiçal a annoncé qu'il voulait le voir migrer vers Arabie Saoudite.

Lors de l'été 2017, Liverpool a déboursé environ 42M€ pour arracher Mohamed Salah à l'AS Rome. Huit années plus tard, la star égyptienne devrait changer de cap. En fin de contrat le 30 juin 2025, Mohamed Salah serait parti pour rejoindre un nouveau club librement et gratuitement. En effet, l'attaquant de 32 ans a annoncé publiquement qu'une prolongation avec les Reds n'était pas au programme.

Le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faiçal interpelle Salah

Alerté par la situation de Mohamed Salah, le PSG serait en embuscade pour boucler son transfert à 0€ le 1er juillet. Toutefois, l'Arabie Saoudite serait également emballé par l'idée de recruter le numéro 11 de Liverpool cet été. D'ailleurs, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faiçal vient de lancer un appel du pied à Mohamed Salah.

«Ce serait un privilège de voir Mo Salah ici»

« Ce serait un privilège de voir Mo Salah ici. C'est le joueur musulman le plus en vue au monde. C'est l'un des 2/3 meilleurs joueurs du monde. Il n'a pas encore signé de nouveau contrat. C'est aux clubs de décider maintenant », a déclaré le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faiçal lors d'un entretien accordé à Piers Morgan Uncensored.