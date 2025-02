Mercato : Un joueur du FC Nantes «très remonté», clash en vue ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec l'arrivée d'Anthony Lopes au FC Nantes, on s'attendait à un départ d'Alban Lafont lors de ce mercato hivernal. Le fait est que le gardien est toujours chez les Canaris. Une offre serait pourtant arrivée, mais pas de quoi convaincre les Kita. Un refus qui ne manquerait pas d'agacer Lafont, ce qui pourrait ne pas être de très bon augure pour Antoine Kombouaré dans le gestion de son groupe.

Le mercato hivernal fermé, Antoine Kombouaré se retrouve avec 3 gardiens sur les bras au FC Nantes. En effet, Alban Lafont est toujours là, lui qu'on pensait sur le départ. Ça aurait pu arriver si les Kita avaient reçu une offre satisfaisantes à leurs yeux, ce qui n'a pas été le cas. De quoi annoncer de futures tensions avec Lafont du côté de Nantes ?

Kombouaré sur le point d'ajouter une force offensive au FC Nantes ? 🚀 Découvrez le retour en forme de Mohamed, un tournant crucial !

➡️ https://t.co/ExiiktqBET pic.twitter.com/sY4q7C83Fi — le10sport (@le10sport) February 4, 2025

« Le joueur est très remonté de pas être allé à Watford »

Pour Nantes Foot, Emmanuel Merceron a évoqué ce dossier Alban Lafont. Le journaliste a alors expliqué propos du départ avorté du gardien du FC Nantes : « Le joueur est très remonté de pas être allé à Watford. On va voir dans quel état ils vont le retrouver demain matin (aujourd’hui) sachant que le Mercato sera terminé. Il restera la Turquie, les Etats-Unis comme destinations possibles… Malgré une offre anglaise, Franck Kita arrive quand même à la refuser ».

« On a vu le bazar que ça avait mis à Lyon avec Anthony Lopes »

« Je comprends un peu Alban Lafont. On l’envoie s’entraîner en National 3 et quand une offre d’un club de Championship arrive, on dit : « Non, ils ne couvrent pas assez le salaire ». On croit un peu au Père Noël du côté des Kita. On ne peut pas le traiter comme ça. On a vu le bazar que ça avait mis à Lyon avec Anthony Lopes. On va avoir le même problème », a-t-il poursuivi. A voir maintenant comment ça va se passer au FC Nantes avec Alban Lafont.