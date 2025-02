OM : Un coup de pression en coulisses signé De Zerbi ?

Thomas Bourseau

Pour bâtir un effectif à l’image de Roberto De Zerbi, l’OM ne cesse d’attirer des joueurs depuis l’été dernier tout en remodelant le groupe déjà présent à la Commanderie. Cet hiver, quatre recrues sont à signaler après les douze renforts du mercato estival. D’ailleurs, le coach italien aurait mis un coup de pression à sa direction pour le deadline day.

« Nous sommes l'OM. Si Wahi part, un attaquant viendra. Un attaquant fort. On le veut. Moi, Mehdi (Benatia) et (Pablo) Longoria. Tout le monde a tenu parole jusqu'ici: Mehdi, Pablo et le propriétaire. Si Wahi s'en va, un joueur fort arrivera. Je sais que c'est difficile en hiver, mais je m'attends à un fort remplaçant ». Le vendredi 24 janvier, quelques heures avant l’officialisation du transfert d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort, Roberto De Zerbi n’avait pas l’intention de poursuivre cette saison sans un autre avant-centre. Finalement, c’est Amine Gouiri qui a déposé ses valises dans la cité phocéenne contre un chèque de 19M€ sans bonus.

Dimanche, Roberto De Zerbi a réclamé deux transferts supplémentaires

La Provence révèle dans ses colonnes du jour, au lendemain de la date butoir du mercato d’hiver, Roberto De Zerbi n’aurait pas uniquement mis la pression à ses dirigeants pour la succession d’Elye Wahi. Le quotidien régional assure que le tandem Medhi Benatia - Pablo Longoria étant respectivement directeur du football et le président de l’OM aurait reçu la demande de recrutement d’un défenseur et d’un milieu de terrain dimanche dernier après la victoire marseillaise lors de la réception de l’OL (3-2).

De Zerbi voulait un autre défenseur après Dedic

Ce mardi, La Provence apporte un complément d’information. Si l’on se fie aux sources du média local, Roberto De Zerbi se serait d’ailleurs montré clair sur ses attentes. Le défenseur en question réclamé par ses soins devait venir en plus d’Amar Dedic, dossier déjà bouclé dimanche par le club phocéen. Finalement, il n’y a pas eu de surprise de dernière minute en défense, mais Ismaël Bennacer a renforcé l’entrejeu de l’OM.