Le coup de gueule improbable de Neymar !

Le retour de Neymar au Brésil n’est pas couronné de succès sportivement parlant. C’est simple, en trois matchs disputés avec Santos, il n’en a pas gagné un. Et après la défaite des siens face aux Corinthians dans la nuit de mercredi à jeudi (2-1), Neymar a craqué… à cause du ballon.

Début février, Neymar signait son grand retour à Santos, là où tout a commencé pour lui. Près de douze ans après son départ pour le FC Barcelone, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne est rentré au pays. Néanmoins, Neymar ne signe pas des débuts en fanfare.

Trois matchs sans victoire avec Santos, Neymar perd patience

Après deux nuls contre Botafogo (1-1) et Novorizontino (0-0), Neymar n’a toujours pas connu la victoire et a d’ailleurs concédé sa première défaite dans la nuit de mercredi à jeudi (2-1). Sur la pelouse des Corinthians, l’ex-star du PSG a même été chahutée et sifflée par les supporters adverses. A la fin du match, Neymar a été aperçu en grande discussion avec Memphis Depay, l’attaquant des Corinthians comme Le Figaro l'a relévé, avant de pester contre le ballon.

Neymar s’offusque du «très mauvais» ballon

« Très mauvais. C’est vraiment un ballon différent, je le remarque depuis quelques semaines. Il y a beaucoup de situations de duels aériens et j’ai remarqué que la façon dont il arrivait était un peu différente, on a l’impression qu’il tombait. Ça demande une adaptation mais je pense qu’il y a encore des choses à améliorer ». Voici le message que Neymar souhaitait faire passer après le revers contre les Corinthians dans des propos relayés par Le Figaro.