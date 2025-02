Après Neymar et Mbappé, le PSG a trouvé son nouveau crack !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé réalise un début d’année stratosphérique avec le Paris Saint-Germain, au point d’éclipser ses prédécesseurs. Déjà auteur de 15 buts en 2025, avec un nouveau doublé contre Brest mardi, l’international français égale de grands noms passés par le club à l’instar de Neymar et Kylian Mbappé grâce à une série spectaculaire. Explication.

Ousmane Dembélé affiche une forme éblouissante depuis le début de l’année, totalisant déjà 15 réalisations rien que sur l’année civile, soit plus que le bilan total de sa meilleure saison en club (14 buts avec le FC Barcelone en 2018/19). De quoi impressionner les supporters du PSG et autres observateurs, à l’instar de Thierry Henry. « C’est fou, a lâché l’ancien international français sur CBS. Il ne faisait pas ça avant. La manière dont il joue et il presse, il peut jouer à beaucoup de postes… Il pouvait dribbler, passer n’importe qui facilement, mais après quand il arrivait en un contre un (face au gardien), vous saviez qu’il allait rater. »

Dembélé buteur huit fois de suite

Autre statistique impressionnante : Ousmane Dembélé a marqué à chacune de ses huit dernières apparitions avec le PSG toutes compétitions selon Opta, égalant les performances de certains grands noms du club de la capitale.

Seuls trois grands noms du PSG l’ont fait

Seuls Carlos Bianchi, Kylian Mbappé et Neymar ont fait de même au PSG, et par deux fois pour la star auriverde, parti à l’été 2023 et laissant le numéro 10 à Ousmane Dembélé. Ce dernier peut désormais battre le record s’il venait à disputer le match à Toulouse samedi (21h05).