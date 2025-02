OM : Rabiot se fait calmer !

La rédaction

Si de nombreuses personnes sont emballées par la très bonne première partie de saison d'Adrien Rabiot (29 ans) avec l'OM, Daniel Riolo n'est pas de cet avis et n'en attendait pas moins de l'ancien milieu du PSG. Il lui reconnaît cependant son nouveau rôle de leader.

Arrivé libre de tout contrat à l'OM en septembre, Adrien Rabiot réalise une très bonne première partie de saison avec son nouveau club. Avec 5 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues, l'ancien joueur du PSG est devenu un cadre important dans le vestiaire de Roberto De Zerbi.

Interrogé sur Adrien Rabiot dans L'After Foot, Daniel Riolo n'a pas semblé emballé par les prestations du milieu de terrain de l'OM : « Il a quitté le niveau international pour se concentrer sur un club de niveau national, puisque l'OM n'est pas un club européen en attendant la saison prochaine. Qu'un joueur qui a connu le football international soit bon à l'OM, ça me paraît la moindre des choses. Le mec était en Italie, même si on n'a pas pleuré quand il est parti, néanmoins il jouait quand même dans un club de dimension supérieure à l'OM. Quand il jouait au PSG, c'est supérieur à l'OM de cette année. C'est donc bien normal qu'il soit bon cette année. »

Cependant, le chroniqueur RMC Sport reconnaît que Rabiot a développé certaines compétences qu'il n'avait pas auparavant, depuis qu'il est à l'OM. « S'il y a quelque chose de lui qui me plaît, en tout cas qu'on n'avait pas vu ni en équipe de France, ni au PSG, c'est l'attitude, et ce côté leader qu'il veut se donner. Il a l'âge d'être un leader et il l'est dans l'attitude. C'est un Rabiot qu'on ne connaissait pas », explique Daniel Riolo.