«Barrez-vous», la réponse cash envoyée au PSG !

La rédaction

Alors que le PSG pourrait bien voir le Qatar partir, Daniel Riolo n'accepte pas ces menaces et demande aux dirigeants de quitter le club. Le chroniqueur de RMC Sport estime que cette déclaration est du « bluff », une théorie confirmée par L’Équipe, qui clarifie la situation à travers une source proche du dossier.

Le Qatar pourrait bien quitter le PSG. Alors que l'AFP annonçait récemment que Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, avait été mis en examen pour « complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote » et « complicité d’abus de pouvoir au préjudice de la SCA Lagardère », le Qatar a exprimé en avoir « assez de tous ces abus. » Ils regrettent d'ailleurs que, selon de nombreuses personnes, « tous les problèmes en France sont de leur faute. »

« On n'en a rien à cirer »

Une menace de départ du PSG qui n'a pas plu à Daniel Riolo. Grand supporter du PSG, le chroniqueur de RMC Sport n'est pas inquiet d'un potentiel retrait du Qatar. « Ils s'en vont, et alors ? On va tous mourir ? C'est quoi l'histoire ? explique-t-il dans un premier temps dans L'After Foot. S'ils s'en vont maintenant, c'est quoi le problème ? Pour le PSG, des repreneurs, il va y en avoir des tonnes, des Américains ou autres, c'est sûr qu'il va y en avoir plein. C'est quoi le problème ? Partez si vous voulez ! Mais évidemment, c'est du bluff, ils ont beaucoup trop d'intérêts ici. Ils ne veulent pas s'en aller. Barrez-vous si vous n'êtes pas contents. Je ne comprends pas tous ces gens qui chialent. Le PSG a vécu avant, il vivra après ! Au fond, on n'en a rien à cirer, le PSG sera repris ! »

Le futur du PSG

Mais cette polémique a été atténuée par le journal L’Équipe, auprès de qui une source a expliqué : « Il y a simplement une réflexion depuis longtemps pour reconsidérer les investissements du pays en France, ce n’est pas directement lié aux derniers événements. » Le Qatar ne voudrait donc pas se retirer du PSG mais simplement diversifier ses investissements.