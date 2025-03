Kylian Mbappé : Le malaise provoqué par son salaire !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vinicius Jr et Kylian Mbappé trônent au sommet des joueurs les mieux payés du Real Madrid. Mais un troisième homme souhaite obtenir une revalorisation salariale. Il s'agit de Jude Bellingham, qui peut s'appuyer sur sa saison solide pour obtenir gain de cause. Le club merengue a débuté des discussions avec son entourage dans le but de trouver un terrain d'entente.

Arrivé l’été dernier, Kylian Mbappé a fait son entrée directement à la première place des joueurs les mieux payés. Une place qu’il partage avec Vinicius Jr. Mais contrairement au Brésilien, l’international français garde la main sur une partie des droits à l’image. Évidemment, ce type de privilèges peut faire des jaloux dans le vestiaire du Real Madrid.

Le coup de pression de Bellingham

Selon les informations d’As, certains joueurs du Real Madrid se plaignent de leur salaire. L’un des joueurs les plus en colère serait Jude Bellingham. Au vu de ses performances sur le terrain, le milieu de terrain anglais estime mériter mieux au niveau de ses émoluments. Raison pour laquelle, le joueur a fait pression pour ouvrir des discussions avec ses dirigeants.

Les discussions sont ouvertes

Comme indiqué par le quotidien espagnol, l’entourage de Bellingham a entamé des négociations avec le Real Madrid pour stopper toute incompréhension et tenter de trouver un terrain d’entente dans ce dossier sensible. Pour rappel, l’international anglais touche actuellement entre 8 et 10 M€ nets par saison.