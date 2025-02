Lewis Hamilton chez Ferrari : Verstappen gâche déjà la fête !

Thomas Bourseau

En Formule 1, Lewis Hamilton s’est hissé au fil des années et des saisons au rang de légende. Le pilote britannique a empilé les poles positions, les succès en Grand Prix et les victoires au classement des championnats du monde. Néanmoins, Max Verstappen l’empêche de devenir le roi incontesté de la discipline reine des courses automobiles depuis 2021. Et alors que l’arrivée d’Hamilton chez Ferrari est considérée par beaucoup comme étant le transfert du siècle, le pilote Red Bull ferait encore de l’ombre à l’Anglais et à la Scuderia sur un point précis.

Depuis le Grand Prix d’Abu Dhabi en décembre 2021, rien n’est plus pareil dans le paysage de la Formule 1. Jusqu’alors, Lewis Hamilton était le champion du monde incontesté à chaque saison depuis 2017. Les succès pleuvaient chaque année et le pilote britannique était sur le point d’entrer un peu plus dans l’histoire en dépassant le record de titres mondiaux de Michael Schumacher (7).

Néanmoins, une décision de la direction de course de Michael Masi permettait à Max Verstappen d’avoir un avantage au moment de la Safety Car en toute fin de Grand Prix avec des pneus neufs. Résultat, Verstappen doublait Lewis Hamilton et briguait le titre de champion du monde pour la première fois de sa carrière. Un tournant pour Hamilton qui a depuis constamment vu le pilote néerlandais être sacré et ce, pour la quatrième fois lors de la saison dernière.

Transfert du siècle en F1, Ferrari offre un contrat en or à Lewis Hamilton !

Une saison qui fut charnière pour Lewis Hamilton. Car avant de remporter le Grand Prix de Silverstone chez lui en Angleterre en juillet 2024, une annonce sismique début février avait lieu : son départ de Mercedes après 10 années de collaboration afin de rejoindre Ferrari, tout bonnement un rêve de gosse pour le natif de Stevenage qui a soufflé sa quarantième bougie le 7 janvier dernier.

Nouvelle décennie, nouveau défi lucratif pour Lewis Hamilton au sein de la Scuderia. En effet, son transfert de Mercedes à l’écurie italienne lui permet notamment de gonfler ses indemnités salariales de 10M€ selon le média spécialisé RCN365 repris par Marca et La Dépêche. De quoi lui permettre de consolider sa deuxième place au classement des pilotes de Formule 1 les mieux payés avec 57,6M€ juste derrière Max Verstappen.

Les deux coéquipiers chez Ferrari sur le podium des pilotes les mieux payés, Verstappen roi incontesté

En effet, RCN365 affirme que de par son contrat en or convenu avec Red Bull Racing, le quadruple champion du monde perçoit 62,5M€ à l’année. Intouchable, même pour Lewis Hamilton qui a pourtant été augmenté par sa nouvelle famille italienne. D’ailleurs, au sein de ladite famille, Charles Leclerc fait lui aussi partie des pilotes les mieux rémunérés puisque le nouveau coéquipier d’Hamilton dispose d’un salaire qui émargerait à 34M€. En plus de réaliser le transfert du siècle avec Lewis Hamilton sur le plan marketing et sportif, Ferrari place donc deux de ses pilotes sur le podium des mieux payés, mais Max Verstappen gâche la fête en conservant sa première position.