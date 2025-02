F1 - Hamilton : L’annonce qui va faire paniquer Ferrari !

Pierrick Levallet

Le premier transfert de 2025 a totalement secoué le monde de la F1. Après plus d’une décennie passée chez Mercedes, Lewis Hamilton a rejoint Ferrari. Le septuple champion du monde épaulera donc Charles Leclerc lors de la saison à venir. La Scuderia entend bien évidemment réaliser de grandes choses avec le Britannique. Mais de son côté, McLaren a bien l’intention de mettre des bâtons dans les roues de l’écurie italienne.

«Nous allons essayer de leur rendre la vie un peu plus difficile»

« Je pense que Ferrari et Hamilton ont très bien géré la situation, mais en fin de compte - je suis sûr qu’ils le savent très bien - ce qui compte, c’est ce qui se passe sur la piste. Donc, vous savez, après l’excitation initiale, je suis sûr qu’ils vont se concentrer sur une bonne préparation et, de notre côté, nous allons essayer de leur rendre la vie un peu plus difficile » a ainsi lancé Andrea Stella, patron de McLaren, dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Transfert chez Ferrari, Hamilton réalise son «rêve»

De son côté, Lewis Hamilton n’avait pas caché ses ambitions après son arrivée chez Ferrari. « Il y a des jours dont on se souvient pour toujours et aujourd’hui, mon premier en tant que pilote Ferrari, est l’un de ces jours. J’ai eu la chance de réaliser des choses dans ma carrière que je n’aurais jamais crues possibles, mais une partie de moi a toujours gardé ce rêve de courir en rouge. Je ne pourrais pas être plus heureux de réaliser ce rêve. Aujourd’hui, nous entamons une nouvelle ère dans l’histoire de cette équipe emblématique, et j’ai hâte de voir quelle histoire nous allons écrire ensemble » avait-il notamment confié.