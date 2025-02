F1 : Nouveau pilote avec Gasly, un coup de tonnerre est annoncé chez Alpine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’Esteban Ocon s’est engagé avec Haas, Alpine l’a remplacé par Jack Doohan, pilote de réserve la saison dernière, mais l’écurie française s’est également attaché les services de Franco Colapinto. Pour Johnny Herbert, la pression est forte sur l'Australien et Flavio Briatore n’hésitera pas très longtemps à faire de l’Argentin le coéquipier de Pierre Gasly.

Après avoir décidé de mettre fin à sa collaboration avec Esteban Ocon, Alpine a fait de Jack Doohan le nouveau coéquipier de Pierre Gasly. Mais l’Australien est déjà sous pression, puisque l’écurie française a également recruté Franco Colapinto. Impressionnant pour ses débuts en F1 avec Williams, l’Argentin sera son pilote de réserve, mais pourrait rapidement prendre la place de Jack Doohan.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

« Je connais très bien Flavio Briatore, Doohan sera éliminé aussi vite qu’il cligne des yeux »

« Je pense que Jack Doohan pense qu’il est déjà en sursis. Quand je parle aux gens, ils pensent exactement la même chose. Doohan doit être à la hauteur et s’il ne l’est pas contre Pierre Gasly, je connais très bien Flavio Briatore, Doohan sera éliminé aussi vite qu’il cligne des yeux. La pression est donc sur ses épaules maintenant », a déclaré Johnny Herbert, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Il a une pression énorme sur les épaules parce que Colapinto sera là au fond du garage »

« Cela fait partie du sport, malheureusement, surtout en Formule 1, ce n’est pas toujours rose. C’est une pression énorme pour Doohan, mais c’est ainsi. Il faut monter dans la voiture et être performant », a ajouté Johnny Herbert. « Et Gasly est un pilote qui se sent très à l’aise dans l’équipe à l’heure actuelle. Il bénéficie d’un grand soutien au sein de l’équipe, étant donné qu’il s’agit d’un Français. Mais maintenant, c’est à Doohan de jouer. Il a une pression énorme sur les épaules parce que Colapinto sera là au fond du garage. Il sera là à la télévision avec lui, en quelque sorte par-dessus l’épaule de Briatore et de n’importe qui d’autre. Et c’est là que tous ces petits éléments de doute commencent à entrer en jeu. Et le doute est quelque chose que vous ne voulez absolument pas. »