Thomas Bourseau

Décidément, Netflix permet à Esteban Ocon de passer du temps devant la caméra et ce, en dehors des diffuseurs de Formule 1 aux quatre coins du globe. En effet, le pilote français transféré chez Haas d’Alpine cette année est à maintes reprises apparus dans le documentaire Drive To Survive de la plateforme américaine. Et il semble que Netflix lui offre une apparition dans un film où il brise un ménage.

Depuis le 8 mars 2019, la Formule 1 est à l’honneur sur Netflix. La célébrissime plateforme de streaming américaine diffuse l’émission en immersion au sein des écuries de F1 la série Drive To Survive qui montre l’envers du décor de la discipline reine de l’automobile. De par les clashs, la compétition, les moments de tensions sur et en dehors des circuits, ce programme documentaire a trouvé son public et a permis à la F1 de devenir bien plus « mainstream » qu’elle pouvait l’être. De quoi faire gonfler la communauté, les audiences, et aussi la notoriété des pilotes bien mis en avant dans Drive To Survive.

Romain Ntamack, touché mais pas coulé ! Le XV de France l'emporte, mais la suite s’annonce compliquée... 🏉

➡️ https://t.co/MQSJpSHDil pic.twitter.com/dHp6NOzmhp — le10sport (@le10sport) February 3, 2025

Après Drive To Survive, Netflix offre à Esteban Ocon ses premiers pas au cinéma

Esteban Ocon, de par sa présence chez Alpine au cours des premières saisons de la série, est régulièrement apparu à l’écran du documentaire Drive To Survive. Pour cette saison 2025, comme Lewis Hamilton qui a quitté Mercedes pour Ferrari, Ocon a effectué un gros changement dans sa carrière et ne défendra plus les couleurs françaises d’Alpine, mais les couleurs américaines d’Haas. Avant le coup d’envoi de la campagne de F1 et la diffusion de la septième saison de Drive To Survive en mars, Esteban Ocon fera une apparition sur Netflix dans le cadre du septième art et non du documentaire sportif.

Elle quitte son conjoint à l’autel pour Esteban Ocon !

En effet, comme le révèle un teaser publié par Netflix, le film « Lune de miel avec ma mère » réalisé par Nicolas Cuche et qui sera disponible sur la plateforme à compter du 12 février, Esteban Ocon joue visiblement un briseur de ménage. En effet, le futur marié est abandonné à l’autel par sa promise qui s’en va se jeter dans les bras d’Esteban Ocon sous les yeux ébahis de l’actrice Michèle Laroque. Kad Merad est également annoncé au casting. Premiers pas d’Esteban Ocon au cinéma donc grâce à Netflix qui l’avait aussi lancé devant la caméra via Drive To Survive.