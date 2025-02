F1 - Hamilton : Le pari très risqué de Ferrari !

Thomas Bourseau

Lewis Hamilton est, avec Fernando Alonso, le pilote le plus expérimenté sur la grille actuelle de Formule 1. Le septuple champion du monde a cependant pris un virage à 180° dans sa carrière en faisant ses adieux à Mercedes pour relever un nouveau challenge chez Ferrari. Un véritable pari sportif effectué par La Scuderia aux yeux de Jean Todt alors que le tandem Charles Leclerc - Carlos Sainz Jr fonctionnait bien.

Le 1er février 2024, un séisme avait lieu dans les paddocks. En effet, 10 ans après son arrivée chez Mercedes où il a raflé six titres de champion du monde en plus de celui remporté en 2008 avec McLaren, il était annoncé que Lewis Hamilton allait prendre part à 39 ans à son dernier championnat du monde… en tant que pilote de l’écurie allemande. En effet, Ferrari communiquait sur la venue d’Hamilton à compter de 2025 afin de courir aux côtés de Charles Leclerc, de douze ans son cadet.

Un couple au sommet ! Marion Rousse révèle les secrets de sa vie avec Alaphilippe et son rôle clé dans le cyclisme. 🚴‍♀️ https://t.co/Vldmqlykha — le10sport (@le10sport) February 4, 2025

«Ils formaient un excellent groupe de pilotes. Ferrari n'a certainement pas perdu à cause des pilotes»

Carlos Sainz Jr savait donc qu’il ne lui resterait qu’une dernière danse au sein de la Scuderia qu’il avait rejoint en 2021 en provenance de McLaren. Et l’Espagnol a fait en sorte que ladite saison compte. Avant que le rideau ne tombe sur son aventure de quatre ans chez Ferrari, Carlos Sainz Jr a raflé le Grand Prix d’Australie le 24 mars dernier et celui du Mexique le 27 octobre. Son coéquipier Charles Leclerc avait remporté trois Grand Prix lorsque Lewis Hamilton avait dû se contenter de Silverstone le 7 juillet.

Cerveau de l’ère dorée chez Ferrari avec Michael Schumacher, Jean Todt n’est certainement pas de l’avis que Lewis Hamilton apportera une grande valeur ajoutée au duo de pilotes qui était jusqu’ici établi par Leclerc et Sainz Jr. « Que manque-t-il à Ferrari pour gagner ? Très, très peu. L'équipe était déjà très proche de la victoire. Charles Leclerc et Carlos Sainz formaient un excellent groupe de pilotes. Ferrari n'a certainement pas perdu à cause des pilotes ».

«Sera-t-il meilleur que le précédent ? Je n'en sais rien»

En interview pour La Repubblica, Jean Todt est allé plus loin dans sa pensée en expliquant que le problème n’était ni la présence de Sainz Jr ni l’absence d’Hamilton, mais plutôt les performances de la monoplace. En se séparant d’un pilote plus jeune de 9 ans dans une dynamique qui fonctionnait bien, Ferrari joue gros avec ce changement en faveur de Lewis Hamilton. « Il est évident qu'avec Hamilton, l'équipe sera du plus haut niveau. Sera-t-il meilleur que le précédent ? Je n'en sais rien. Il faudra voir si la voiture est bonne. Je ne pense pas que Charles sera affecté par Hamilton. Pour lui, c'est peut-être l'occasion d'être encore plus motivé, comme l'était George Russell chez Mercedes ».