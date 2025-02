F1 - Alpine : Le coup de pression de Pierre Gasly !

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 a plus souvent eu l’air d’un véritable calvaire pour Alpine. L’écurie française a rencontré de gros problèmes dans la conception de ses monoplaces. Pierre Gasly et Esteban Ocon n’ont donc presque rien pu faire sur l’ensemble de l’année. Alpine n’a semblé avoir trouvé la solution que lors des ultimes Grands Prix. Pierre Gasly a toutefois lâché un coup de pression à son équipe en affichant clairement ses objectifs pour la saison 2025 à venir.

«Il faut être objectif»

« Je voudrais un top 5 au classement des constructeurs, c'est ce que je veux. Je pense que c'est tout à fait réalisable. Évidemment, au fond de moi, j'aimerais plus que ça, mais il faut être objectif. Il faut être conscient que le peloton sera serré, compétitif, et je ne m'attends pas à des changements majeurs par rapport à l'année dernière » a ainsi lancé le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par F1i.

«S’il y a un pilote qui ne progresse pas, il sera alors remplacé»

Reste maintenant à voir si Alpine fournira à Pierre Gasly et Jack Doohan une voiture suffisamment performante pour atteindre cet objectif. Flavio Briatore a toutefois annoncé la couleur à ses pilotes il y a quelques semaines. « Nous commençons l’année avec Pierre et Jack, je le garantis. Après, on verra au cours de la saison. Je dois aider l’équipe à atteindre une situation qui lui permette d’obtenir des résultats. Le pilote est celui qui doit terminer le travail des presque mille personnes qui sont derrière lui. Tout le monde travaille pour deux personnes seulement. Et s’il y a un pilote qui ne progresse pas, qui n’apporte pas de résultats, il sera alors remplacé » avait confié le patron d’Alpine. Ambiance...