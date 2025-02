F1 : «Je suis cap», elle est prête à affronter les gardes du corps de Lewis Hamilton !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques semaines maintenant avant le grand début de la saison 2025 de Formule 1. Et bien évidemment, pour ce nouvel exercice, l’une des grandes attractions sera les débuts de Lewis Hamilton chez Ferrari. On n’aura d’yeux que pour le Britannique. D’ailleurs, Margot Laffite, journaliste qui suit la F1 pour Canal+, est prête à relever un grand défi avec Hamilton… et ses gardes du corps.

Pour cette saison 2025 de Formule 1, le premier rendez-vous sera donné en Australie. C’est le 16 mars prochain que le Grand Prix de Melbourne donnera le coup d’envoi de cet exercice. Une saison qui s’annonce dès plus haletantes et intéressantes à suivre. Bien évidemment, la grande question sera de savoir qui succèdera à Max Verstappen, lui qui cherchera à aller chercher un 5ème titre de champion du monde consécutif au volant de sa Red Bull. Mais attention à la concurrence. Chez McLaren, Lando Norris a montré qu’il pouvait inquiéter le Néerlandais et bien sûr, il faudra surveiller Lewis Hamilton, non pas au volant d’une Mercedes mais bien d’une Ferrari. A 40 ans, le Britannique a changé d’écurie et le voilà coéquipier de Charles Leclerc au sein de la Scuderia.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

« Une bise à Lewis Hamilton, cap ? Moi je suis cap »

Etant désormais chez Ferrari, Lewis Hamilton sera l’une des grandes attractions de cette saison 2025 de Formule 1. L’attention sera grande à l’égard du Britannique. De quoi donner lieu à certains défis ? Margot Laffite s’est en tout cas dit prête à en relever un concernant le septuple champion du monde. Pour Canal+, la journaliste a d’abord confié : « Une bise à Lewis Hamilton, cap ? Moi je suis cap, mais j’ai peur d’avoir une main qui m’écarte ».

« Il y a souvent des gardes du corps avec lui »

Présent aux côtés de Margot Laffite pour l’occasion, Laurent Dupin, lui aussi journaliste F1 pour Canal+, a ajouté à propos de ce défi visant Lewis Hamilton : « Ou Angela parce qu’Angela Cullen revient. Mais il y a souvent des gardes du corps avec lui ». Margot Laffite a ensuite conclu : « En réalité, je suis sûr que si on demande, il le fait ». Rendez-vous maintenant à partir du mois de mars pour cette saison 2025 de Formule 1 afin de voir si ce pari pourra être tenu concernant Lewis Hamilton.