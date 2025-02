F1 - Lewis Hamilton : Un échec «historique» manigancé en coulisses ?

Thomas Bourseau

Une nouvelle ère commence pour Lewis Hamilton en Formule 1. En effet, il va connaître chez Ferrari la troisième écurie de sa carrière après Mercedes et McLaren. La Scuderia pourrait lui permettre de devenir la référence incontestée de la F1 en raflant le 8ème championnat du monde qui le ferait dépasser Michael Schumacher. Un coup « historique » comme l’a reconnu Andrea Stella. Mais le Team Principal de McLaren compte bien tout faire rater.

La rentrée des classes en Formule 1 est programmée pour le 16 mars prochain avec le Grand Prix d’Australie pour les 58 tours de pistes du tracé d’Adélaïde. Cette course marquera les grands débuts de Lewis Hamilton chez Ferrari. Ce transfert a eu l’effet d’une bombe le 1er février 2024 lorsqu’il fut annoncé pour cette année, le temps pour Hamilton d’effectuer sa « Last Dance » chez Mercedes, écurie qu’il avait rejoint en 2014.

Une absence majeure se profile pour le XV de France ! Qui pour prendre la relève après Ntamack ? 🤔

➡️ https://t.co/6doLdvRIXf pic.twitter.com/B72dvxvKZQ — le10sport (@le10sport) February 5, 2025

«C'est historique pour la Formule 1»

Lewis Hamilton pourrait, pour le symbole, battre le record de sept titres de champion du monde de Michael Schumacher qu’il partage avec l’ancien pilote de Ferrari… en portant l’ensemble porté par l’Allemand en 2004 pour son dernier titre. Ce qui le hisserait au rang de champion incontesté de la discipline reine de la course automobile. Un transfert qui est tout bonnement historique du point de vue d’Andrea Stella rapporté par l’autojournal.fr.

« En observant de loin, je trouve que la manière selon laquelle ça a été fait, ou du moins comment cela a été communiqué, c'était une excellente introduction de Lewis chez Ferrari. Pour être honnête, en tant que fan de F1, et pour avoir passé quinze ans chez Ferrari, j'étais très emballé. C'est historique pour la Formule 1. Un septuple champion du monde qui rejoint Ferrari, l'une des écuries les plus légendaires : je pense que Ferrari et Hamilton ont très bien géré cela ».

«Leur rendre la vie un peu plus difficile»

Team Principal de McLaren, Andrea Stella a tout de même été salarié de chez Ferrari entre 2000 et 2015 et a donc pu témoigner des succès de Michael Schumacher à la Scuderia. Au sein de l’écurie britannique désormais, Stella compte bien gâcher la fête de Ferrari et de Lewis Hamilton en titillant les sommets comme l’année dernière au championnat du monde des constructeurs. « En fin de compte, et je suis sûr qu'ils le savent très bien, ce qui compte, c'est ce qu'il se passe sur la piste. Après l'excitation initiale, je suis sûr qu'ils se concentreront beaucoup sur le fait de s'assurer que la préparation est bonne. De notre côté, nous essaierons de leur rendre la vie un peu plus difficile ».