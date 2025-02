F1 - Ferrari : Sacrifié pour Hamilton, il annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré une belle saison 2024, Carlos Sainz a été contraint de quitter Ferrari, qui avait trouvé un accord pour la signature de Lewis Hamilton. « Sacrifié » pour le septuple champion du monde, le pilote espagnol va désormais tenter de rebondir chez Williams. Interrogé par son directeur, Sainz a annoncé du lourd concernant son duo avec Alex Albon.

En signant Lewis Hamilton, Ferrari a assurément réalisé l’un des transferts du siècle en Formule 1. Mais l’arrivée de « King Lewis » a obligé la Scuderia a se soumettre à un choix douloureux, à savoir le départ de Carlos Sainz. Aux côtés de Charles Leclerc, l’Espagnol a formé un duo très performant, mais a donc été contraint de laisser son baquet au septuple champion du monde britannique.

« Je donne toujours le maximum à chaque équipe »

Cependant, ce départ important n’a pas découragé Carlos Sainz. Bien déterminé à rebondir chez Williams, le pilote espagnol s’est plus longuement exprimé sur son début d’aventure au sein de l’écurie dirigée par James Volwes. « Je peux simplement vous dire que je donne toujours le maximum à chaque équipe. Peu importe que ce soit ici à l’usine, ou sur les circuits. J’essaie toujours de passer le plus de temps possible à travailler ensemble, en essayant de le faire avec un esprit positif. Au final, on essaie d’apporter du bonheur à l’équipe, pas seulement des performances, mais en essayant d’apporter une bonne atmosphère et d’essayer de transmettre à tout le monde la passion que j’ai pour ce sport, qui est énorme », a ainsi lâché Sainz, relayé par Next-Gen Auto.

« Je pense qu’à nous deux, nous pouvons former un duo très solide »

L’Espagnol voit également son duo avec Alex Albon comme prometteur : « Je vois Alex comme une personne très facile à vivre, comme moi, pas de conneries, pas de politique, quoi que ce soit. Et je pense que c’est un très bon être humain. Je pense qu’à nous deux, nous pouvons former un duo très solide et l’aider à faire avancer l’équipe dans le bon esprit. Honnêtement, j’ai hâte d’y être. »