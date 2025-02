F1 : Mercedes annonce un renfort, le choc est total

Arnaud De Kanel

Cette saison, Kimi Antonelli aura la lourde tâche de remplacer Lewis Hamilton. Le jeune pilote italien a déjà pu découvrir en profondeur son écurie à l'occasion d'un stage à Lanzarote et en visitant certaines installations du nouveau partenaire de Mercedes, Adidas. Et il avoue avoir été impressionné.

Mercedes se renforce ! L'écurie allemande peut désormais compter sur un tout nouveau partenariat avec l'équipementier Adidas. D'ailleurs, la marque allemande a ouvert une partie de ses installations aux pilotes de l'écurie. Assez pour impressionner le tout jeune Kimi Antonelli.

«Un endroit très agréable»

« J’ai effectué quelques stages d’entraînement, dont un à Lanzarote. C’était vraiment cool, un endroit très agréable. C’était la première fois que j’y allais et le centre dans lequel j’ai séjourné avait tout ce qu’il fallait ; on pouvait y faire tellement d’activités. Il fait très beau et en même temps, il y a des endroits où l’on peut se détendre le soir. Mais nous nous sommes entraînés très dur », a déclaré Kimi Antonelli dans des propos relayés par Nextgen-Auto avant d'évoquer Adidas.

«J’étais super content»

« J’ai visité leur siège social, qui est vraiment génial. On peut tout y faire. J’aimerais y retourner avec l’équipe car il y a tellement de choses à voir. Nous avons essayé certains des nouveaux produits et vêtements. Ils m’ont donné une raquette de padel, qui est bien trop avancée pour mes compétences ! Il y a tellement de choses intéressantes. Des chaussures de tennis, des chaussures de cyclisme et un maillot à mon nom. J’étais super content quand je l’ai vu pour la première fois et je l’ai porté à chaque fois que j’ai fait du vélo », a ajouté Kimi Antonelli, également heureux à l'idée de collaborer avec George Russell et Valtteri Bottas. « Je suis très heureux d’être avec George. Il a déjà montré ce qu’il pouvait faire et j’ai beaucoup à apprendre de lui. Ensuite, il y a Valtteri et son expérience. J’ai vraiment envie d’apprendre d’eux deux. Ils peuvent tous les deux me pousser à aller plus loin », a-t-il poursuivi.