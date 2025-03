Mbappé, Messi, Neymar… Le PSG fait mieux, Pierre Ménès hallucine !

La rédaction

Le PSG a brillamment surclassé Lille (4-1), impressionnant même Pierre Ménès qui n’a pas tari d’éloges sur la méthode Luis Enrique. Sur sa chaîne YouTube, il a qualifié la performance de « récital », soulignant la constance du niveau de jeu malgré l’investissement colossal du club. Pour lui, le PSG actuel offre un spectacle rare en Ligue 1.

Le PSG s’est amusé sur sa pelouse face à Lille ce samedi. Une victoire 4-1 et un récital collectif qui a enchanté de nombreux observateurs. À quelques jours de son match aller de Ligue des champions face à Liverpool, le PSG fait le plein de confiance.

Pierre Ménès sous le charme

Pierre Ménès a évoqué cette bonne forme du PSG sur sa chaîne YouTube et semble conquis par la méthode Luis Enrique : «C’était parfait. C’était vraiment un récital comme j’en ai rarement vu en Ligue 1, surtout lorsque tu as un match qui oppose deux équipes du haut du classement.»

«On a vu le PSG avoir des équipes beaucoup plus prestigieuses que celle-là, et ne pas fournir des performances de cette qualité»

L’ancien journaliste de Canal+ loue la bonne construction de l’équipe du PSG, et ce malgré le budget énorme du Qatar et les précédentes équipes XXL aperçues du côté du Parc des Princes, comprenant notamment des stars comme Kylian Mbappé ou Neymar. «C’est incroyable le niveau de cette équipe. Je veux bien qu’on me parle du Qatar, de cette équipe à 800M€ de budget, mais on a vu le PSG avoir des équipes aussi, voire beaucoup plus prestigieuses que celle-là, et ne pas fournir des performances de cette qualité, semaine après semaine.»