Dillon Brooks a changé d’équipe, mais pas de mentalité. Le nouvel ailier des Houston Rockets annonce être prêt à affronter une nouvelle fois LeBron James, avec qui il a un passé conflictuel. Il est déterminé à « verrouiller » la superstar des Los Angeles Lakers, qui a dominé leur duel en playoffs la saison dernière.

En prévision du face-à-face de mercredi entre les Houston Rockets et les Los Angeles Lakers, Dillon Brooks se prépare avec un nouvel affrontement avec LeBron James. C’est une histoire dans l’histoire. L’ailier, qui avait fait de nombreuses déclarations audacieuses la saison dernière avant d’être dominé par James, a récidivé. Il affirme maintenant être prêt à « verrouiller » la superstar californienne.

« Prêt à verrouiller LeBron James »

« Prêt à le verrouiller », a assuré Brooks, interrogé au sujet de ce match-up, au Houston Chronicle . « Jusqu’ici, il shoote bien. Il joue bien. Donc je suis seulement là pour le fatiguer, et faire en sorte qu’il entre dans le quatrième quart-temps plus tôt. »



Quant à la méthode, l’ailier a décidé d’insister sur la dimension physique. « Je vais le défendre tout terrain quand il voudra monter la balle » , a-t-il continué. « À chaque fois qu’il jouera au poste, je vais lui rentrer dedans. Je vais le bousculer pendant qu’il remonte le terrain. S’il défend sur moi, je vais attaquer. Juste pour le faire participer à plusieurs actions. »

NBA : Avant Dillon Brooks, eux aussi ont tenté de faire dégoupiller LeBron James https://t.co/qlUd5ePHvy pic.twitter.com/JvczlKpm17 — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

Une affaire personnelle pour Dillon Brooks

La dernière fois que Dillon Brooks a affronté LeBron James, il n’a pas mâché ses mots. Le spécialiste défensif, qui jouait alors aux Grizzlies, a qualifié LeBron de « vieux » et a déclaré qu’il ne respectait pas ce dernier — entre autres. Cette attitude antagoniste a suscité des tensions sur le terrain et une attention médiatique constante, conduisant à l’expulsion de Brooks lors du Game 3 de la série entre Los Angeles et Memphis pour avoir frappé l’adversaire star. Finalement, les Lakers ont remporté la victoire en six matchs, avec un LeBron James nettement supérieur à son vis-à-vis.



Le Canadien espère désormais obtenir sa revanche. Il ne fait aucun doute que le duel sera à nouveau d’une intensité très élevée, d’une manière ou d’une autre.