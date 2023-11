NBA : Catastrophe pour les Lakers, LeBron James monte au créneau !

Benjamin Labrousse

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Lakers de Los Angeles se sont lourdement inclinés (120-101) face au Magic d’Orlando. Alors que LeBron James et les siens affichent un bilan mitigé de trois victoires et trois défaites en six matchs, la superstar s’est exprimée après la rencontre en appelant les siens à se remobiliser.

LeBron James et les Lakers seraient-ils déjà dans une situation très inconfortable à l’Ouest ? Après six matchs, les Angelinos affichent un bilan de 50% de victoire en six matchs disputés, et laissent déjà partir le wagon de tête de la Conférence Ouest s’envoler. Alors que les Lakers restaient sur deux succès consécutifs (face aux Clippers et au Magic), Los Angeles s’est incliné (120-101) sur le parquet du Magic d’Orlando cette nuit. Une défaite de 19 points qui a visiblement irrité « King James ».

« On doit trouver une solution »

Apparu frustré après la rencontre, LeBron James a affirmé que les Lakers se devaient de rapidement réagir après cette défaite en Floride. « En ce qui concerne les rebonds offensifs concédés et les points encaissés après une perte de balle, on doit trouver une solution parce que c’est carrément devenu une habitude » , a déclaré le joueur âgé de 38 ans dans des propos retranscrits par ParlonsBasket .

« Il n’y a aucune tactique que je peux mettre en place »