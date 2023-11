NBA : LeBron James dévoile le moment où il est le meilleur

Florian Barré

Alors que les Los Angeles Lakers étaient en retard de 19 points au cours de la première mi-temps contre leur rival local, les Los Angeles Clippers, les chances que les hommes de Darvin Ham mettent fin à la séquence de 11 défaites consécutives contre ceux de Tyronn Lue semblaient lointaines. Mais tel un super-héros, LeBron James a sorti sa cape et a aidé les siens à renverser la tendance, grâce notamment à un quatrième quart temps de folie.

Habitué à jouer entre 30 et 35 minutes par match depuis le début de la saison NBA, LeBron James a passé la barre des 42 minutes ce mercredi soir contre les Los Angeles Clippers. S’il paraissait effacé sur son début de match - un peu comme toute l’équipe des Lakers finalement - il a semblé meilleur au fur et à mesure que ses minutes sur le parquet avançaient. Malmenés pendant toute la première période, les Lakers ont donc activé le mode « remontada » dès le retour des vestiaires, emmenés par un excellent LeBron James.

LeBron impérial en fin de match

Les Lakers ont riposté grâce à leurs trois big mens : Jaxson Hayes, Christian Wood et Anthony Davis, qui ont réalisé une séquence de 15-5 pour terminer le troisième quart-temps avec deux points d'avance. Ensuite, LeBron James s'est mis au travail. « J’ai l'impression qu'au quatrième quart, c'est à ce moment-là que je suis à mon meilleur. » a déclaré le King après le match. Et en effet, il était à son meilleur. James a continuellement attaqué le dernier ajout des Clippers, PJ Tucker, pour accéder au panier et accumuler des points tout au long du match.

« Money time James »