NBA : Les Sixers peuvent-ils convaincre Joel Embiid de rester ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Le transfert de James Harden aux Los Angeles Clippers signe un tournant pour les Philadelphia 76ers. Dans un premier temps, cette transaction bouleverse l’équipe et son jeu en profondeur. Dans un second temps, elle pourrait avoir une incidence majeure sur l’avenir de Joel Embiid, visage de la franchise.

Le transfert de James Harden aux Los Angeles Clippers constitue déjà un grand changement pour les Philadelphia 76ers. Mais au-delà de l’impact immédiat de l’échange, celui-ci pourrait avoir des répercussions à long terme sur la franchise. La tâche s’annonce ardue pour Daryl Morey, le président des opérations : persuader Joel Embiid, MVP en titre et pilier de l’équipe, de rester en Pennsylvanie.

Satisfaire Joel Embiid à tout prix

Si le pivot devenait disponible, nombreuses seraient les équipes à s’y intéresser. Embiid fait partie des plus grandes stars de la NBA et, en cette qualité, détient un pouvoir colossal. « Il y a peut-être six, sept ou huit joueurs dans la ligue qui sont des franchise players, des joueurs de calibre MVP actuellement dans leur prime. Toutes les franchises sont à la merci de ces joueurs. Peu importe qu’ils soient agents libres ou qu’il leur reste encore quatre ans de contrat » , a analysé Adrian Wojnarowski sur ESPN , l’une des sources d’informations les plus fiables dans le monde du basket.



« C’est la réalité de la NBA et Philly le sait » , a continué le journaliste. « Maintenant, ils vont passer littéralement chaque jour à essayer de convaincre Joel Embiid qu’il peut obtenir tout ce qu’il souhaite aux Sixers, et il veut surtout gagner. »

NBA : Embiid conteste les reproches d’Harden envers les 76ers https://t.co/fsCFaFmmVr pic.twitter.com/xriFQPP45Z — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Un nouveau gros transfert à Philadelphie ?

Pour séduire Joel Embiid, les 76ers sont tenus d’assembler une équipe taillée pour le titre. Tyrese Maxey est déjà un joueur prometteur et un superbe coéquipier pour le MVP en titre. Néanmoins, Philadelphie pourrait chercher à ajouter une autre star à son effectif, en transférant ses joueurs et ses tours de draft, en particulier les contreparties obtenues dans l’échange de James Harden, dont Nicolas Batum. La franchise pourrait se retrouver à nouveau au cœur de l’actualité, à la trade deadline (8 février) ou l’intersaison 2024.

La goutte de trop aux 76ers ?

Avant le naufrage Harden, les Sixers ont essuyé diverses tempêtes qui pourraient pousser le pivot à quitter le navire. D’abord, Embiid a rejoint l’équipe durant une période sombre, celle du « Process » : entre 2013 et 2016, Philadelphie n’a engrangé que 47 victoires en 246 matches, avec pour ambition de recruter un maximum de talents par la draft. En 2019, les 76ers ne sont pas parvenus à conserver Jimmy Butler, qu’ils avaient acquis dans un trade en cours de saison. Enfin, en 2022, le difficile transfert de Ben Simmons, cause de l’arrivée de James Harden. Après tous ces échecs et compte tenu du manque de résultat, ce dont il est partiellement responsable, voir Joel Embiid prendre la porte à son tour ne serait pas une surprise.