Révolution à venir au All-Star Game ? Le patron de la NBA convaincu par Chris Paul

Florian Barré

Après avoir discuté avec Chris Paul, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré face à la presse qu’il « assumerait la responsabilité » du manque d’intérêt pour les récents All-Star Games et qu’il y aurait du changement dans les prochaines éditions. En effet, l’objectif est de rendre le match phare du week-end plus attractif et plus sérieux. Pour ce faire, rien de mieux que d’entendre l’avis d’un vétéran de 18 ans dans la ligue.

Récemment, le meneur des Golden State Warriors, Chris Paul, a expliqué au patron de la NBA, Adam Silver, que toutes les distractions d’avant-match et à la mi-temps de la rencontre All-Star, perturbaient leurs routines et leur concentration : « Vous nous dites à quel point le All-Star Game est important, mais vous changez ensuite tous nos protocoles d’avant-match pour qu’on ne suive pas nos routines habituelles, parce que vous avez ces présentations élaborées. On ne s’en plaint pas. On comprend pourquoi vous le faites, mais vous attendez ensuite de nous qu’on soit dans l’état d’esprit d’un match classique ».

NBA : LeBron James donne des nouvelles de l’état de santé de son fils, Bronny https://t.co/jQC3Kg5Pjx pic.twitter.com/oYhNqfA5Xr — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

La NBA annonce des changements

De ce fait, impossible pour les joueurs d’être focus à 100% sur le match, chose qui leur a été reprochée et contre laquelle le grand patron se bat. Sa discussion avec CP3 a eu l’effet d’un déclic. Après son échange avec l’ancien Suns, Adam Silver a dit prendre « la responsabilité » du manque d’intensité constaté depuis des années au All-Star Game : « Si nous voulons que les joueurs considèrent cela comme un vrai match - il ne s’agit pas de l’intensité des Finales, c’est juste un match pour le plaisir - mais si nous voulons que les joueurs le considèrent comme tel, nous devons en faire autant. Cela signifie donc que l’introduction devra être un peu plus courte et que la mi-temps devra être un peu plus classique » a concédé Silver.

Retour à un ancien format