NBA : Un Joel Embiid historique pour accueillir Nicolas Batum à Philadelphie

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Joel Embiid a marqué l’histoire de sa franchise ce lundi lundi avec une performance phénoménale, culminant avec un quatrième quart-temps record pour les Philadelphia 76ers. Lui et son équipe ont dominé les Washington Wizards (146-128). Nicolas Batum a inscrit 11 points en 17 minutes pour ses débuts avec sa nouvelle franchise.

Dans une démonstration de force et d’adresse, Joel Embiid a marqué 48 points lors de la victoire contre les Washington Wizards ce lundi (146-128). Il en a inscrit 29 dans le seul troisième quart-temps, établissant un nouveau record pour un joueur des Philadelphia 76ers. Sa performance pendant ces 12 minutes est une rareté dans l’Histoire de la NBA.

Un quart-temps historique pour Joel Embiid

Avec une avance de 17 points à la mi-temps et 19 points déjà à son compteur, Joel Embiid aurait pu se ménager. À la place, il a pris 10 tirs et 9 lancers francs dans le troisième quart-temps, ajoutant 29 points pour un total de 48. « C’est plutôt efficace » , a simplement noté Nick Nurse, le coach des Sixers, avec humour. Seuls Klay Thompson et Kobe Bryant ont réussi à marquer plus de points en un quart-temps sans manquer un seul tir. Le pivot a finalement passé les 12 dernières minutes sur le banc pour éviter de prendre le moindre risque.

Les 76ers sur une bonne dynamique

Avec cette victoire écrasante sur les Wizards, les 76ers sont sur une série de cinq victoires. L’équipe est invaincue depuis sa défaite d’un point le 26 octobre contre les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, lors du premier match de la saison NBA. L’exercice 2023-2024 est bien lancé pour Philadelphie.

NBA : Les Sixers peuvent-ils convaincre Joel Embiid de rester ? https://t.co/SFkNxMfm9H pic.twitter.com/9WfuLGadwJ — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Les débuts de Nicolas Batum à Philadelphie

Nicolas Batum a fait une belle première sortie avec sa nouvelle équipe, où il a récemment été envoyé dans le cadre du transfert de James Harden. Le Français a marqué 11 points en 17 minutes sur le terrain, à 4/5 aux tirs, dont 3/4 à trois points. Malgré un léger retard dû à des problèmes familiaux, il a rapidement démontré qu’il pourrait être un atout précieux pour la franchise.