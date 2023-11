NBA : Comment Evan Fournier pourrait-il aider les Knicks ?

Florian Barré

Depuis la reprise aux États-Unis, Evan Fournier n’a joué que 76 minutes et c’était en présaison. Pas une seule fois, il n’a foulé un parquet de NBA en 2023-24. Pire encore, il n’a plus connu une apparition dans le cinq majeur des New York Knicks depuis plus d’un an. Pourquoi est-il mis de côté ? Et surtout comment pourrait-il apporter si son entraîneur Tom Thibodeau lui laissait une chance ?

À 31 ans, Evan Fournier vit un véritable calvaire depuis un an , date du début de la saison 2022-23 en NBA. En effet, les Knicks de New York de Tom Thibodeau ne comptent plus du tout sur l’arrière tricolore au point où il est le seul membre de la liste de 15 joueurs à n'avoir aucune apparition lors des six premiers matchs. Un an après le début des hostilités, on cherche à comprendre quelle est la raison de ce boycott, bien qu’il soit acquis et dans la continuité des choix faits par l’entraîneur depuis de nombreux mois maintenant. En sachant que les Knicks sont extrêmement maladroits là où Fournier ne l’est pas.

Fournier a des qualités

S’il y a bien un point où Evan Fournier pourrait aider les Knicks, c’est au niveau des shoots extérieurs. Au cours de leurs deux derniers matchs, New York a réussi un total de 15 tirs sur 69 (21,7%) à 3-points. De plus, RJ Barrett est blessé et cela aurait donc pu offrir une place de choix à l’arrière français dans le roster. Que nenni ! « Nous devons faire plus. Il ne s'agit pas d'individus. Il s'agit de l'équipe », a déclaré Thibodeau lors d'une conférence de presse d'après-match vendredi dernier.

La raison pour laquelle Thibodeau ne compte pas sur Fournier