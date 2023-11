NBA : Un cadre des Pelicans confronté à une épreuve de santé majeure

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

CJ McCollum, l’arrière titulaire des New Orleans Pelicans en NBA, est confronté à un défi de santé majeur. Diagnostiqué avec un « petit pneumothorax » dans le poumon droit, sa situation plonge son équipe et lui dans l’incertitude. Le joueur a déjà connu un épisode similaire en 2021.

En NBA, les blessures sont une partie inévitable du jeu. Cependant, certaines situations sont plus rares, comme celle de CJ McCollum. L’arrière souffre d’un sérieux problème pulmonaire et sera indisponible pour une durée indéterminée pour les New Orleans Pelicans.

Un « petit pneumothorax » pour CJ McCollum

Ce dimanche, les Pelicans ont annoncé que McCollum a été diagnostiqué avec un « petit pneumothorax dans son poumon droit » . Cette affection survient lorsque de l’air s’infiltre entre le poumon et la paroi thoracique, entraînant un effondrement du poumon. Il s’agit d’un problème à traiter rapidement, qui peut avoir des conséquences majeures selon sa gravité. C’est la deuxième fois que CJ McCollum rencontre cette situation, ayant connu un épisode similaire en 2021.

Les Pelicans encore diminués

Cette nouvelle est un coup dur pour New Orleans, qui a bien commencé sa saison NBA avec un bilan de 4-2. CJ McCollum, avec une moyenne de 21,7 points, 4,8 rebonds et 5,7 passes décisives par match, est un pilier de l’équipe. Son absence risque de laisser un vide important, d’autant plus que Brandon Ingram a déjà manqué trois matches à cause d’une blessure au genou et que les Pelicans tentent de préserver Zion Williamson, de retour après une nouvelle saison délicate.



La durée de l’absence de McCollum n’est pas encore déterminée. Lors de son précédent pneumothorax en 2021, il avait été absent pendant six semaines, manquant ainsi 18 matches avec les Portland Trail Blazers. Si une période de convalescence similaire est nécessaire, sa franchise devra trouver des solutions. Elle ne peut se permettre de perdre du terrain dans la Conférence Ouest, qui est extrêmement compétitive..